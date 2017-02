El portaveu de Ciutadans a la Diputació de València abandona el partit per haver-se convertit en la "marca blanca del PP"

El portaveu de Ciutadans (C's) en la Diputació de València, José Enrique Aguar, ha anunciat avui que ha demanat la baixa de la formació, tres dies després de finalitzar el congrés del partit. Així ho han confirmat fonts del partit, que han explicat que el que fins avui era un dels dos diputats d'aquesta formació en la corporació provincial ha sol·licitat al partit la seva baixa.

Aguar va ser alcalde de Benetússer durant gairebé vint anys en els quals va militar en el PSPV-PSOE, fins que va entrar al Centre Democràtic Liberal (CDL), una formació que va acabar integrant-se en Ciutadans. El també regidor de Benetússer va ser triat diputat provincial en un procés intern celebrat el juny de 2015, i des de llavors compaginava la seva labor municipal amb la de la Diputació de València.

Aguar ha explicat en una carta adreçada al president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, en què demana passar a formar part del grup de no adscrits que els motius per donar-se de baixa del partit són "ideològics" atès que després de l'últim congrés, C's ha "traït" els principis que van inspirar la seva fundació " retrocedint a posicionaments de dretes que l'han convertit en la marca blanca del PP".

El fins ara càrrec de Ciutadans explica que en la direcció valenciana del partit són exmembres del PP els que dirigeixen el partit "que ha col·locat a altres exmembres en detriment d'altres nous actius que creien en els principis que inspirava Ciutadans". I critica que "la seva manera de portar el partit és dictatorial, de dalt a baix, de manera similar a altres partits que tant hem criticat".

En aquest sentit, ha lamentat que "amb el pas el temps", C's ha anat "perdent l'esperit del moviment cívic-polític amb el qual va néixer i va il·lusionar a molta gent", la qual cosa, al seu judici, ha suposat "el desencantament de l'electorat que va donar suport al partit, així com de molts quadres i directius".

Sobre el congrés de Ciutadans celebrat el passat cap de setmana, Aguar assenyala que tenia la esperança que en aquesta cita el partit "recobrés l'esperit ciutadà original, i que tornés a il·lusionar a la militància i a la ciutadania". "No va ser així. Més aviat tot el contrari", ha lamentat Aguar en la seva missiva, en la qual ha afirmat que el partit ha sortit del congrés "menys –o gens– socialdemòcrata, menys transparent, menys democràtic i amb una estructura en la qual la base no pinta res", amb el que "entre els nous valors de C's no es permeten veus que pensin de forma mínimament diferents".