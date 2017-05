El PP valencià abandona el ple de Corts després de ser acusat d'enviar "lladres de guant blanc"

El debat sobre l'educació concertada ha tensionat la sessió de control al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i ha propiciat l'abandó de l'hemicicle dels diputats del Partit Popular. El motiu ha estat les paraules del portaveu de Compromís, Fran Ferri, qui ha afirmat que el PP quan "està en l'oposició ve amb samarretes blanques, però quan governa ens envia lladres de guant blanc". Ferri ha fet referència a la peça de roba lluïda pels diputats populars en suport a la manifestació que dissabte va recórrer els carrers de la ciutat de València en defensa de l'educació concertada. Els representants del PP han acudit a les Corts amb cartells amb el 'hastag' #llibertateducativa i han realitzat crits de "Llibertat, llibertat!".

L'enfrontament ja s'havia iniciat moment abans amb la compareixença del conseller d'Educació, Vicent Marzà, qui ha acusat els diputats del PP de " no complir dos manaments: no mentiràs i no furtaràs".

Aquestes afirmacions han provocat que Bonig demanés el torn de paraula per "al·lusions i per vulneració a l'honor del seu grup", responent que el PP defensa la llibertat, "en aquest grup ni es roba ni es menteix, potser qui ho fa són vostès o els seus socis".

Durant la seva intervenció Isabel Bonig, que ha col·locat una samarreta en suport de l'educació concertada al farístol, ha dit que si el PP recupera el govern valencià derogarà el decret de plurilingüisme "de xantatge lingüístic" i recuperarà els concerts educatius i la llibertat educativa". Bonig ha acusat el Consell de ser "reaccionari" i ha dit que els seus membres "abans estaven darrere de la pancarta i ara es parapeten en la catifa vermella".

En resposta, el president Ximo Puig ha contestat que l'arranjament escolar s'ha realitzat responent a criteris objectius i a la necessitat de les places i que cap estudiant que ha iniciat els estudis en Batxillerat haurà d'abandonar el seu centre. "Quan vostè diu llibertat, realment diu privilegis i desiguatat", ha indicat Puig, remarcant que tan sols a Madrid i el País Valencià hi ha Batxillerat concertat.