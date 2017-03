Compromís acusa el PP valencià d’haver finançat il·legalment l’església catòlica

La diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha denunciat aquest matí que durant els anys de govern del Partit Popular la conselleria d’Educació hauria pagat a 22 treballadors de les diòcesis valencianes com si fossin professors de religió sense que aquests impartiren docència. El cost d'aquesta actuació ascendiria fins els 9 milions d'euros.

Segons la denuncia que Compromís ha interposat davant la Fiscalia Anticorrupció, la conselleria d'Educació dirigida per Alejandro Font de Mora primer, i després per Maria José Català, "va nomenar i retribuir a treballadors davall la modalitat de contracte de docents de religió quan en realitat treballaven per a les diòcesis. Rebien un sou de 1.800 euros nets, com si fossin caps de departament". Aquesta situació s'hauria prolongat durant 10 anys, des de 2004 i fins 2014".

Compromís ha informat que durant la passada legislatura va sol·licitar documentació sobre el professorat de religió que el govern del PP es va negar a satisfer. Així mateix, ha indicat que l’anterior executiu va tractar de regularitzar la situació dels professors de religió remetent a l'Advocacia de la Generalitat Valenciana un projecte de decret de classificació dels llocs de treball de caràcter docent en el qual assenyalava que "per al millor compliment de les seves funcions, el personal que ocupi llocs d’assessor o assessor-coordinador tècnic docent podrà realitzar tota o part de la jornada laboral en centres de treball d'altres administracions públiques o de la diòcesi”.



El 3 de juny de 2015 l’Advocacia de la Generalitat Valenciana va remetre a l’executiu un informe sobre aquest projecte de decret en el que textualment assenyalava que no veia justificada la mesura i que si el personal anava a prestar serveis dins de l'àmbit de direcció i organització d'un altre empresari, "ens trobem davant d'un supòsit de cessió il·legal de treballadors", i afegia que no considerava conforme a dret la mesura proposada.



En opinió de Navarro, aquest informe tombava "l'intent del govern del PP de blanquejar el pagament, que estava realitzant des de feia anys, de nòmines a càrrec d’Educació de personal de l’Arxidiòcesi, a la vegada que va assenyalar un dels delictes que s’estava cometent, la cessió il·legal de treballadors".



La formació ha considerat que els fets poden ser constitutius de delictes contra l’administració pública i falsedat documental, tant pel que fa als càrrecs responsables dels nomenaments de 22 persones per prestar servei en les diòcesis, retribuint-los durant anys a com si fessin classes de religió, com els arquebisbes beneficiaris.

Per a Navarro ens trobem "davant un cas de presumpte finançament il·legal de l’església catòlica per part de l’anterior govern del Partit Popular". La denuncia interposada per Compromís acusa els exconsellers d'Educació, Alejandro Font de Mora i Maria José Català, i als arquebisbes Agustín García-Gasco, Carlos Osoro i Antonio Cañizares.