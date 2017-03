Compromís exigeix la compareixença del ministre d'Interior per la denúncia a un veí d'Alfàs del Pi per parlar valencià

Compromís demanarà la compareixença del ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, perquè explique la denúncia d'un veí de l'Alfàs del Pi que va ser denunciat a Benidorm per dos agents de la Policia Nacional per dirigir-se a ells en valencià.

Aquesta petició l'ha avançada el senador de la coalició, Carles Mulet, qui ha qualificat aquests fets com "un clar exemple que la diversitat lingüística és una qüestió no resolta i que encara perviu la visió paternalista, colonialista i coercitiva de qui creu tenir la raó i l'única oficialitat". Així mateix, Compromís ha formalitzat una desena de preguntes al govern central per conèixer els extrems d'aquest "presumpte cas de discriminació lingüística".

La coalició també ha traslladat l'incident a l'àmbit comunitari i denunciarà aquest fet davant el Parlament Europeu.