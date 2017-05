Compromís reclama una xarxa de sismògrafs per controlar l'evolució del Castor

El senador de Compromís per la demarcació de Castelló, Jordi Navarrete, ha anunciat a Vinaròs (Baix Maestrat) que la coalició presentarà una esmena als pressupostos generals de l'Estat del 2017 per incloure una xarxa de sismògrafs al fons marí més proper a la plataforma Castor. Ho farà durant la tramitació dels comptes al Senat.

Navarrete ha fet aquest anunci i ha recordat les recomanacions del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que suggereixen aquesta xarxa en el cas que es reprengui l'activitat de la instal·lació.

El senador ha dit que malgrat que queda clar que no es reinjectarà gas, l'advertència que poden donar-se terratrèmols d'una magnitud de fins 6,8 punts i la complexitat del sistema de falles fa necessari la reclamació d'estacions sísmiques a les proximitats de la plataforma i la seva plasmació. "No volem més incertesa en aquest tema ni deixar extrems per lligar, com va passar amb el Castor, un monument al nyap, al balafiament i al poc respecte per la seguretat de les persones", ha dit Navarrete.