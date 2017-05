Un senador de Compromís sol·licita protecció pels insults que afirma que rep dels dirigents socialistes

El senador de Compromís Carles Mulet ha sol·licitat empara a la presidència del Senat pels continus insults que assegura que rep per part dels diputats socialistes durant les seves intervencions a l'hemicicle. Mulet ha pregat la protecció de la presidència i ha reclamat que "es prenguin mesures que evitin aquestes incidències i que no quedin impunes".

El senador ha demanat aquesta mesura després que el PSOE hagi reclamat la seva reprovació per haver estripat un fotografia de la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, la setmana passada durant un ple. Amb aquesta acció Mulet va assegurar que pretenia denunciar les acusacions de la dirigent socialista, que, en un míting, va qualificar Compromís i Podem "d'esquerra inútil".

El senador socialista Vicente Álvarez Areces ha demanat que Mulet es retracti, sigui cridat a l'ordre pel president i retiri les seves paraules del diari de sessions per una intervenció que ha qualificat "d'intolerable, desproporcionada, inacceptable i, fins i tot, masclista".

Per contra, el representant de Compromís assegura que pateix "contínues interrupcions" en les seves intervencions i apunta a "crits i insults" procedents del grup socialista. Uns insults dels quals "ningú després es retracta", i que com que no apareixen transcrits a les actes, no s'identifiquen els autors per demanar-los una disculpa formal.

"Entenc que el meu to pot alterar en ocasions altres senadors, però això no legitima aquesta contínua intromissió i intolerables atacs", ha assegurat en un comunicat el protagonista de la polèmica amb Díaz.

Preguntat per l'escrit del senador de Compromís, demanant empara al president, Álvarez Areces ha afirmat que es tracta "d'un pretext per no corregir la seva acció".