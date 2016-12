Compromís proposa crear una loteria valenciana per millorar els ingressos de la Generalitat

El grup parlamentari de Compromís en les Corts Valencianes estudia la possibilitat de proposar al govern autonòmic la creació d'una loteria autonòmica valenciana que donaria singularitat a un territori, que és un dels que més juga, i permetria generar "un nou ingrés" per a la Generalitat.

El portaveu parlamentari d'aquest grup, Fran Ferri, ha explicat en els passadissos del Parlament que estan treballant en aquesta iniciativa i parlant amb el Consell per veure les possibilitats d'implantar aquest nou model de joc.

Després d'assegurar que segons la llei de 1988 " és possible" fer-ho i recordar que altres territoris ja ho han implantat –com Catalunya amb la Grossa de Cap d'Any–, ha assenyalat que això permetria generar nous ingressos per a la Generalitat Valenciana que, a més, ha dit, "anirien destinats als més desfavorits".

Ferri ha assenyalat que en la seva proposta plantegen que la recaptació d'aquest sorteig vagi directament a un fons per als més desfavorits, que podria usar la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives "per ajudar les persones que més ho necessitin".

El portaveu de Compromís ha indicat que estan treballant també perquè aquest sorteig no coincideixi amb les dates importants de la rifa de Nadal o el sorteig de Reis, com són el 22 de desembre o el 5 de gener, i es busca "una altra data simbòlica per als valencians".

Sobre aquest tema, ha indicat que es treballa amb dues dates, com són el 9 d'octubre, diada del País Valencià, i el dia de Sant Joan (24 de juny), la qual cosa, segons Ferri, suposaria "una picada d'ullet als alacantins", encara que aquesta festa ja se celebra a tot el territori.