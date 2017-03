El Consell anuncia un pla per formar 5.260 docents en anglès i 1.540 en valencià

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat la posada en marxa per al curs que ve d'un pla de xoc per formar professors de llengua que comptarà amb 5.260 places d'anglès, 1.540 de valencià i 1.500 per a formació a la carta en les escoles oficials d'idiomes.



L'objectiu d'aquesta iniciativa és garantir "l'aplicació efectiva del decret de plurilingüisme" i "generar noves oportunitats de formació" perquè, al seu judici, el País Valencià duu "molt de temps perdent coneixement en idiomes i oportunitats".



Puig s'ha expressat en aquests termes en la sessió de control al ser preguntat per la síndica del PP, Isabel Bonig, sobre com valora el decret pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu, que la dirigent popular ha qualificat de "sectari" i de "xantatge" perquè "suposa coartar la llibertat d'elecció dels pares".



Puig ha defensat que la norma busca aconseguir que tots els nens del País Valencià dominin per igual l'anglès, el castellà i el valencià, alguna cosa que "vostès no van aconseguir".



En la seva intervenció, el president ha comentat que fa uns dies va llegir en un mitjà de comunicació l'opinió d'una mare d'Alacant que deia que encara que la seva llengua era el castellà es negava a acceptar que els seus fills arrosseguessin la manca que ella tenia de no saber valencià. Per això, ha reivindicat que el model educatiu del Consell pretén millorar la qualitat educativa i oferir igualtat d'oportunitats a tots.



En aquest sentit, el cap del Consell ha puntualitzat que actualment el 99,5% de la població valenciana domina de forma oral el castellà, mentre que un 30% el valencià i solament un 6,6% l'anglès. "Per revertir aquesta situació, aquesta proposta de model, que està avalat per estudis i per la realitat, significa garantir que els nens entenguin, parlin i escriguin els tres idiomes", ha insistit.



Així, ha defensat que, atès que la realitat valenciana demostra que de moment no tots els nens saben les tres llengües, el que es pretén és "superar la falta d'oportunitats dels nens de saber anglès". "Aquest model acaba amb alumnes de primera i de segona. Ara millorarem la qualitat de l'educació i de llengües. La llibertat no està en qüestió, sinó el fracàs estrepitós d'un model que ens ha portat fins aquí", ha remarcat Puig.



El PP critica "el sectarisme"



Per la seua banda, Bonig ha criticat el decret i "l'intervencionisme i sectarisme" en matèria educativa del Consell, al mateix temps que ha recriminat a Puig que el govern del Botànic intenti identificar el PP com un partit que ataca el valencià. "Vostès solament governen per a una part dels valencians", ha lamentat la portaveu popular.



En aquest punt ha assenyalat que durant el curs de 1996 els estudiants d'infantil, primària i secundària que cursaven els estudis en valencià eren 74.276, mentre que en el curs 2012-2013 eren 235.970 estudiants en línies en valencià, per la qual cosa ha reivindicat que durant els seus anys de govern a la comunitat els joves que estudiaven en valencià es van incrementar en més d'un 200%.



Per això, ha defensat que la seva formació "no ataca el valencià", sinó que "el promou però sense generar confrontació en les aules i els centres". Per què tenen tanta por a la llibertat d'elecció dels pares i a la igualtat d'oportunitats?", li ha preguntat Bonig, per criticar que el Consell crea alumnes de primera i de segona i per assenyalar que han eliminat el decret del PP del 2012 que estava "consensuat". "Solament l'han eliminat perquè l'havia fet el PP", li ha enlletgit Bonig.