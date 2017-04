La Generalitat lluitarà per evitar la desaparició de 72 municipis de l'interior valencià

La Generalitat Valenciana ja treballa en la creació de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant), un pla que neix per combatre el despoblament de les comarques d'interior del País Valencià. Avant inclou la creació d'una taula de treball entre el Consell i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), així com l'elaboració per part de les universitats valencianes d'un informe de diagnòstic sobre la situació i les possibles solucions. També es treballa en la realització d'un congrés que tindrà lloc durant el primer trimestre del 2018 i en el qual participaran ajuntaments, universitats, la societat civil de les comarques i experts europeus.

Aquest programa pretén donar resposta als "problemes bàsics" que afecten el món rural, com són la mobilitat, l'educació, la sanitat, els serveis financers, l'ocupació i la fiscalitat, "que ha de ser de discriminació positiva per a aquestes zones", tal com ha indicat el president valencià, Ximo Puig.

El cap del Consell ha defensat que cal fer més visible la situació que travessen algunes zones del País Valencià, on existeixen fins 72 localitats en risc de desaparèixer. De fet, en el 80% del territori viu només el 20% de la població.

Pla del Fons de Finançament de les Entitats Locals

D'altra banda, el cap de l'executiu valencià ha explicat que, en les pròximes setmanes, es posarà en marxa la segona part del Pla del Fons de Finançament de les Entitats Locals aprovat pel Consell el 27 de gener, que inclou 20 milions d'euros i pertany a les línies de participació en el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

En aquesta ocasió, els fons aniran destinats a municipis menors de 20.000 habitants i estaran vinculats a projectes pressupostats per un import mínim de 100.000 euros que tinguin a veure amb el patrimoni cultural i turístic o amb qüestions prioritàries relacionades amb l'aigua.

“Totes aquestes accions tenen com prioritat fer atractiu viure a les zones rurals i que la població no es desplaci cap a les ciutats, ja que el problema més important del món rural són els recursos humans. És difícil, però hem d'intentar posar dics al despoblament", ha conclòs Puig.