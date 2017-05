Consum tanca el 2016 amb un benefici de 46,8 milions, un 20% més que l'any anterior

La cooperativa Consum, la més important del País Valencià, i una de les més destacades de l’estat, va facturar 2.344 milions d’euros en 2016, el que suposa un 10,5% més que l’any anterior, i un 6’9% superior a la mitjana del sector. En total, el benefici ha estat de 46,8 milions d'euros, un 20% més que en 2015. D'aquest, la cooperativa ha repartit 32 milions, el 70%, en dividends entre els seus 13.504 treballadors

Consum és ja la sisena empresa més important del sector de la distribució alimentària, i disposa d’una quota de mercat en els territoris on se situa, principalment el País Valencià, Múrcia i l'àrea metropolitana de Barcelona, que ja arriba al 14’75%.

El director general de l’empresa, Juan Luis Durich, ha destacat que Consum ha estrenat ara fa dos mesos el comerç electrònic a l’entorn de la ciutat de València, d'Alacant, i "d’aquí a poc" a la ciutat de Barcelona. Tot i això, Durich ha subratllat que a hores d’ara, el comerç electrònic només suposa l’1% de la seva distribució alimentària.

Compra per internet complementària

Durich ha pronosticat que “la compra per internet serà complementària. Adquirirem algunes coses presencialment, principalment el producte fresc, i altres mitjançant la xarxa. A Anglaterra, un país on han avançat molt aquest sector, es troben en el 5%, que és una dada molt significativa, però menor”. “Cal diferenciar la compra a internet de la compra a domicili, que en el nostre cas és del 5%”, ha subratllat Durich.

Independència de Catalunya

Preguntat sobre si una hipotètica independència de Catalunya dificultaria la gestió dels supermecats ubicats a Catalunya, Durich ha reconegut que "la faria més complicada, i ens obligaria a realitzar una operativa paral·lela. Però vaja, igual com Carrefour quan opera a Espanya. De totes formes, nosaltres acarem la situació des d'una perspectiva totalment empresarial. Creiem que eixa situació no acabarà produint-se".

Retorn d'envasos

Sobre el programa de retorn d'envasos que planteja la conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, i que obligaria que els establiments gestionaren una part del reciclatge, incloent els diners s'abonarien al comprador un cop retornés els envasos als comerços, el director general de Consum ha destacat que és un "gran problema per a nosaltres, i per al xicotet comerç resultarà impossible. El que cal fer és aplicar el model que ja hi ha en marxa", que és el del reciclatge als contenidors.