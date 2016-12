El nom i la imatge de marca de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació es triarà per concurs públic

El consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), reunit aquest dijous, ha acordat convocar un concurs públic d'idees per buscar nom i imatge corporativa a les diferents plataformes que conformaran la nova radiotelevisió pública. La recompensa per als estudis, empreses o professionals seleccionats serà de 10.000 euros en total -5.000 euros per al concurs del nom i 5.000 per al de la imatge de la CVMC- i els interessats es podran presentar a una o a les dues convocatòries.

Segons ha informat el consell rector de la CVMC en un comunicat, dins del concurs es convocaran dos processos independents i coincidents en el temps amb el propòsit de seleccionar el nom per a les noves plataformes públiques audiovisuals, d'una banda, i per triar els tres equips de treball que participaran en el desenvolupament de la identitat visual corporativa, d'una altra.

Una vegada acabi el termini establert al Document Oficial de la Generalitat Valenciana -que podria ser d'uns 30 dies per presentar els projectes-, la proposta de nom seleccionada serà premiada amb una dotació de 5.000 euros. El mateix import que rebran cadascuna de les 3 empreses triades per desenvolupar la identitat corporativa.

La selecció dels candidats del procés vinculat a la identitat visual es basarà en la valoració dels seus portfolis professionals. Una vegada el nom sigui seleccionat, els equips de treball resultants de la convocatòria tindran un termini de 45 dies per al desenvolupament de la nova imatge de marca. La proposta seleccionada comptarà amb una dotació de 30.000 euros.

La identitat corporativa generada a través d'aquest concurs haurà d'actuar com marca paraigua per a tots els canals, pantalles i suports del nou servei públic audiovisual. Entre els criteris que es valoraran per a la selecció del nom s'inclou la promoció de la llengua i la cultura valenciana, la contribució a la vertebració del territori o els criteris de durabilitat.

Contracte per a la multicontinuïtat

A més de la convocatòria del concurs per seleccionar el nom i de la imatge de la CVMC, el consell rector de l'ens també ha tractat altres dos assumptes. En primer lloc, ha estat aprovada la proposta de contracte de sistemes i serveis necessaris per a la posada en explotació de la multicontinuïtat de la televisió. La documentació referent a la proposta es remetrà a la seva inclusió en el Diari Oficial de la Unió Europea. Els interessats comptaran amb un termini de 49 dies després de la seva publicació.

En segon lloc, s'ha adonat de la recepció de les fitxes de valoració de la consulta preliminar de mercat elaborades pel Alt Consell Consultiu de Radiodifusió, Televisió i Altres Mitjans de Comunicació.