El jutge decreta presó per a Correa, Crespo i 'el Bigotes' pel cas Gürtel al País Valencià

Els magistrats del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià encarregats de jutjar la peça de Fitur del cas Gürtel han acordat l'ingrés a la presó de Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez 'el Bigotes' –màxims responsables de la trama–, condemnats el passat divendres a penes d'entre 12 i 13 anys de presó per haver creat un entramat empresarial "ex professo" per influir en la Generalitat Valenciana, manipular concursos públics i lucrar-se aplicant uns màrgens desproporcionats duplicant despeses o facturant treballs inexistents.

Tots tres han acudit aquest dimarts a la seu del TJS valencià on s'ha celebrat una vista perquè el tribunal decidís sobre les mesures a adoptar després de la comunicació de la sentència divendres passat en la quals se'ls culpava dels delictes d' associació il·lícita, tràfic d'influències, malversació, suborn i falsedat documental.

La Fiscalia Anticorrupció ha estat inflexible i ha demanat l'ingrés a la presó immediat per a tots ells, una mesura que molt probablement demanarà per als 7 dels 11 acusats condemnats a més de 5 anys de presó. Correa, Crespo i Pérez seran traslladats aquesta mateixa tarda a la presó valenciana de Picassent.



Segons fonts coneixedores del procés, Correa hauria oferit al tribunal –a través del seu advocat– eludir la presó amb una mesura alternativa. El líder de la Gürtel –que va ser condemnat a 13 anys– ha oferit als magistrats fer front al pagament de la multa per responsabilitat civil de tots els acusats, que ascendeix a 272.000 euros, a través dels diners que acumula en els seus comptes a Suïssa.

La decisió del tribunal no ha sorprès a les defenses ja que durant el matí advocats pertanyents als despatxos que porten la representació de Correa i Crespo han acudit a la seu del TSJ valencià amb vàries bosses de roba, en previsió que es pogués acordar el seu ingrés immediat a la presó, tal com així ha passat.

540x306 Una persona del despatx d'advocats que defensa Pablo Crespo ha arribat al TSJ valencià amb bosses de roba davant el possible ingrés a la presó del seu client. / MANUEL BRUQUE / EFE Una persona del despatx d'advocats que defensa Pablo Crespo ha arribat al TSJ valencià amb bosses de roba davant el possible ingrés a la presó del seu client. / MANUEL BRUQUE / EFE

Avui també està previst que passen pel tribunal l'exadministradora i exdirectiva d'algunes de les societats de la trama, Isabel Jordán, a qui se li van fixar altres sis anys de presó; l'extreballadora de diverses empreses de Gürtel, Mónica Magariños, condemnada a tres anys; i l''exconseller delegat d'Orange Market Cándido Herrero, qui va ser condemnat a quatre anys i quatre mesos.

Demà, el torn dels polítics

Per a demà dimecres estan previstes les compareixences de l'exconsellera de Turisme i expresidenta de les Corts Valencianes Milagrosa Martínez –condemnada a 9 anys de presó–; del seu cap de gabinet a la conselleria de Turisme Rafael Betoret –condemnat a 6 anys de presó–; i de l'excap de l'àrea de Mercats i Comunicació de l'Agència Valenciana de Turisme Isaac Vidal, al que el tribunal ha imposat 7 anys de presó. D'acord amb el criteri de la Fiscalia és molt probable que el TSJ valencià decrete també presó per a tots ells.



Per la seva banda, Jorge Guarro, que va ser cap del servei de Promoció de l'Agència de Turisme, i Ana Grau, excoordinadora de fires de l'entitat, que també estan citats per a la jornada de demà, podrien tenir més sort i eludir la presó ja que han estat condemnats amb penes de presó més baixes: 4 i 3 anys, respectivament.