Les Corts Valencianes sol·liciten una reunió amb Montoro per "reparar la injustícia" dels PGE

Diputats en les Corts Valencianes i el Congrés i senadors triats en les circumscripcions valencianes han acordat avui crear una comissió d'experts sobre les inversions territorialitzades dels pressupostos de l'estat i demanar una reunió amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per expressar-li el malestar del parlament per "la marginació" dels valencians en els comptes de 2017 i "reparar aquesta injustícia". A més, també han pactat realitzar esmenes conjuntes als pressupostos.

La sessió ha registrat l'absència de tots els diputats del Partit Popular i de nou dels 13 representants del grup de Ciutadans, per considerar-la un "acte propagandístic". Entre els quatre diputats assistents es troba el fins ara portaveu de la formació, Alexis Marí, qui ahir va ser rellevat del seu càrrec per les seves desavinences amb la línia política establida per l'executiva estatal, i molt especialment, pels acords assolits amb el Partit Popular.

Marí critica l'absència dels seus companys de Ciutadans

El portaveu de Ciutadans a les Corts, ja que el seu relleu encara no s'ha produït de manera formal, ha confessat que la passada nit ha dormit "poc", però ha "dormit bé", i ha recordat als seus companys absents en l'hemicicle que els ciutadans els van triar per a defensar "a tots els valencians".

Per part de Ciutadans han assistit els diputats Alexis Marí, Alberto García, David de Miguel i Domingo Rojo.

Diputats al Congrés i senadors

En l'hemicicle han estat presents, entre d'altres, els diputats al Congrés i senadors Joan Lerma, Joan Baldoví, Ricardo Sixto, Ciprià Císcar o José Luis Ábalos.