Les Corts Valencianes aproven rebaixar la barrera electoral al 3%

Els grups parlamentaris amb representació a les Corts Valencianes han aprovat per unanimitat el dictamen que preveu r eformar el sistema electoral valencià i rebaixar la barrera electoral de l'actual 5% al 3%.

La divergència entre les formacions es troba en l'àmbit on situar aquest 3%, ja que el Partit Popular defensa que la modificació ha d'afectar l' àmbit autonòmic, mentre que la resta de grups consideren que la rebaixa s'ha d'establir en el provincial.

Una altra de les diferències és que el PP proposa l'eliminació de qualsevol barrera e lectoral per a un terç dels diputats autonòmics perquè "permetria una identificació més gran entre el diputat i la comarca a la qual representa".

Llistes obertes

PSPV, Compromís, Podem i Ciutadans han proposat desbloquejar les llistes electorals perquè el ciutadà pugui intervenir en l'ordre de les persones que les integrin. D es de Compromís han explicat que aquesta mesura suposaria que el ciutadà votaria la candidatura d'un únic partit però amb la possibilitat "d'expressar la seva preferència per determinats candidats a través d'un vot categòric". En cas que l'elector no expressi cap preferència, el vot continuarà sent vàlid.

Llistes cremallera

A més, des de PSPV, Compromís i Podem han advocat per incorporar la paritat en les llistes mitjançant el sistema de llistes cremallera perquè "en totes les candidatures hi hagi una representació del 50% de tots dos sexes i que, a més, homes i dones s'alternin a la llista consecutivament, de manera que tots tinguin opció a llocs de sortida."

Primàries obertes

Les formacions que donen suport al Pacte del Botànic també proposen l a modificació de la llei de partits polítics perquè se celebrin primàries obertes a l'elecció de candidats a alcaldes en municipis de més de 20.000 habitants, presidències de les comunitats i govern de l'Estat.

Canviar la fórmula D'Hondt

Compromís ha suggerit substituir l'ús de la fórmula D'Hondt, l'emprada per establir el repartiment d'escons, per la fórmula Hare o la Sainte-Lagüe, que "generen resultats més proporcionals".

Ara, aquests acords s'hauran de redactar en una norma que passi els diferents tràmits parlamentaris.