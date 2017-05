Crevillent retira el monòlit dedicat a Primo de Rivera

L'Ajuntament de Crevillent (Baix Vinalopó) ha iniciat la retirada del monòlit dedicat al fundador de la Falange Espanyola, José Antonio Primo de Rivera, aprovada en el plenari del consistori celebrat al novembre del 2015 a partir d'una moció de l'Esquerra (Esquerra Unida-Esquerra Republicana del País Valencià) en compliment de la Llei de la memòria històrica.

Des del consistori han justificat l'endarreriment en el compliment de l'acord en els dubtes interpretatius sobre la seva execució i han informat que el monòlit serà lliurat a l'agrupació local de Falange amb la condició que no sigui exhibit ni vist des de la via pública. Es preveu que aquest dimarts finalitzin les feines de retirada.

L'alcalde del municipi, César Augusto Asencio, ha remarcat que l'actuació s'ha dut a terme gràcies al consens i el diàleg de totes les forces polítiques, "de manera ordenada i pacífica i sense crear situacions de tensió, com ha passat en altres poblacions".

Per la seva banda, el portaveu del grup l'Esquerra, Josep Candela, ha manifestat que la retirada “és la victòria de tots els demòcrates crevillentins, sense excepció. És el mínim homenatge que podíem fer a tots aquells que ens han precedit i que van mantenir viva la flama de la dignitat i la memòria". Candela ha afegit que la retirada era "un deure irrenunciable per garantir que les futures generacions de crevillentines i crevillentins creixissin en una localitat que només fos escenari de reconciliació i concòrdia i on el feixisme no pot tenir lloc”.

El grup municipal ha anunciat que aquesta és la primera fase del compliment de la moció que es va presentar el novembre del 2015 i que acabarà amb el canvi dels noms de carrers que incompleixen la legalitat, cosa que es produirà després d’un profund estudi cas per cas per atendre de la millor manera totes les sensibilitats, han informat.