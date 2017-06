Demanen 11 anys i 1,3 milions de multa per a l'ex número dos de Carlos Fabra

La fiscalia de Castelló ha sol·licitat una pena de presó d'11 anys i una multa de 1,3 milions per a Francisco Martínez, exvicepresident de la Diputació amb Carlos Fabra i exalcalde de la Vall d'Alba (Plana Alta) per una presumpta compravenda irregular de terrenys utilitzant informació privilegiada.

Martínez ja va ser condemnat per la secció segona de l'Audiència Provincial de Castelló a vuit mesos de presó i dos anys d'inhabilitació per a càrrec públic per un delicte de negociació prohibida a funcionari pel cas de la depuradora de Borriol (Plana Alta). De fet, i arran d'informacions aparegudes en aquest judici, la fiscalia va iniciar una investigació per determinar si existia delicte en la compra de terrenys per part de Martínez i les seves empreses, i si en aquesta actuació es beneficiava de la seva condició d'alcalde.

Segons l'escrit de la fiscalia a què ha tingut accés l'agència Efe, Martínez es va posar d'acord amb Raúl Babiloni i amb Andrea Martínez, la seva filla, tots dos investigats en el cas de la depuradora de Borriol (tot i que finalment van ser absolts), per aconseguir un guany econòmic. Els tres haurien col·laborat entre 2005 i 2014 amb la finalitat "d'obtenir beneficis il·lícits fent servir informació reservada i privilegiada" de tres plans urbanístics a la localitat, dos de promoguts per l'empresa Cavilga SL.

En una d'aquestes actuacions, la de la zona coneguda amb el nom de Mas de Lluna, es va projectar un nou sector residencial amb un complex turístic amb camp de golf i hotels. Així, amb la informació privilegiada amb la qual comptava Martínez, els tres haurien adquirit finques relacionades amb els programes urbanístics, en uns casos directament, i en altres mitjançant societats instrumentals (Gestintur SL, Transports i Excavacions Babiloni SL, Prodever SL i Franvaltur). La finalitat, segons la fiscalia, hauria estat "obtenir una important revalorització i vendre-les al promotor urbanístic, o reservar-les a nom de les societats instrumentals per a quan els programes s'executessin".

La fiscalia estima que Francisco Martínez coneixia el valor urbanístic de les finques per haver intervingut en la seva gènesi i tramitació municipal, i per haver venut propietats de titularitat municipal a Cavilga SL relacionades amb el programa del Mas de Lluna.

Els tres, i aprofitant la informació de la qual disposaven, haurien fet nombroses compravendes de terrenys on s'havien de desenvolupar activitats urbanístiques que en revalorarien el preu, en ocasions, en pocs dies.

És per això que s'acusa Martínez dels delictes d'ús continuat d'informació privilegiada, negociacions prohibides a funcionari, frau administratiu amb malversació de cabals públics i blanqueig de capitals, i es demana per a ell 11 anys de presó i 1.314.400 euros de multa.

A Babiloni se li imputa l'ús d'informació privilegiada i frau administratiu amb malversació de cabals públics i el fiscal sol·licita una pena de cinc anys de presó i una multa d'un milió d'euros.

Pel que fa a Andrea Martínez, el fiscal l'acusa dels delictes d'ús continuat d'informació privilegiada per particular i es demana per a ella una multa d'un milió d'euros.