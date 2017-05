Denuncien el president de la Diputació d'Alacant per coaccions i malversació de fons públics

La fiscalia de Dénia ha denunciat l’alcalde de Calp (Marina Alta), el popular César Sánchez, que també presideix la Diputació d’Alacant, en considerar que podria haver comès dos presumptes delictes de coaccions i de malversació de fons públics. El ministeri públic ha pres aquesta decisió després d'examinar la denúncia presentada per un treballador de l’Ajuntament d’aquesta localitat, que assegura que Sánchez li va demanar que treballés per a la seva campanya durant l’horari laboral. Així ho ha revelat avui el diari digital 'La Marina Plaça' a la seva web.

La fiscalia ha demanat que Sánchez declari en qualitat d'investigat, abans imputat, per un delicte de coacció que suposa una pena de presó de sis mesos a tres anys o una multa de 12 a 24 mesos, i per un altre de malversació de fons públics, que preveu una pena de presó de dos a sis anys, inhabilitació especial per a càrrec o ocupació pública i per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant un temps de sis a deu anys.

La denúncia es troba ara en mans del jutjat número dos de Dénia, que és el que ha de decidir sobre l’obertura de diligències.

Campanya electoral del 2015

Els fets es remunten a la campanya de les eleccions municipals del maig del 2015, quan Sánchez, que ja era alcalde, va encapçalar per segona vegada la candidatura del Partit Popular a Calp. Segons el contingut de la denúncia, el també president de la Diputació d’Alacant hauria demanat al treballador que col·laborés amb la seva cap de campanya, Paula Meseguer. Amb l’objectiu de convence'l, li hauria dit que "havia de pensar en el seu fill". Per tant, i segons la denúncia, Sánchez hauria utilitzat un funcionari públic en benefici de la seva candidatura.

El treballador afirma que a partir d'aquell moment es va reunir amb Meseguer en el mateix Ajuntament de Calp per preparar els discursos del candidat, redactar el programa electoral i "boicotejar els altres partits als mitjans de comunicació". Segons publica el digital 'La Marina Plaça', la denúncia aporta proves documentals i correus electrònics que demostrarien aquestes afirmacions, així com testimonis.