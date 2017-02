Detinguda una dona per matar el seu pare de 66 anys a ganivetades a Godella

Una dona de 33 anys ha estat detinguda a la nit d'aquest dilluns acusada de matar el seu pare de 66 anys a ganivetades al seu domicili de la víctima a la localitat valenciana de Godella, segons han confirmat fonts de la Policia Nacional, que s'ha fet càrrec de la investigació.

La detinguda podria patir esquizofrènia i segons han informat fonts municipals la Policia Local havia hagut d'actuar en diverses ocasions prèvies per disputes familiars.

La mujer de 33 años que ha sido detenida acusada de matar a su padre en Godella al parecer era esquizofrénica y la Policía Local había tenido que actuar en varias ocasiones previas por disputas familiares, según han informado fuentes municipales.



Pel que sembla, la filla va matar el seu pare per causes que s'estan investigant sobre les 22.40 hores amb un ganivet. La dona ha estat detinguda per un delicte d'homicidi, segons les mateixes fonts.