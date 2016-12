Ximo Puig es marca com a objectiu per al 2017 posar "fi a la discriminació que sofreixen els valencians"

La Generalitat Valenciana ha emès aquest divendres el discurs de Cap d'Any del president Ximo Puig. Com l'any passat, el cap del Consell ha hagut d'emetre el seu segon discurs de Cap d'Any a través d'internet, tot i que podria ser l'últim, donada la voluntat del govern autonòmic de posar en marxa durant el pròxim any la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

En el missatge, que va ser gravat fa uns dies a la casa natal del poeta Miguel Hernández, a Oriola (Baix Segura), ha fet un repàs de la gestió del seu govern durant els darrers 12 mesos i s'ha marcat com a gran objectiu per al pròxim any que el 2017 esdevingui "el principi de la fi de la discriminació dels valencians".

En aquest sentit, el president Puig –que ha reiterat idees del discurs del 2015– ha encoratjat els valencians a treballar tots plegats per treure el País Valencià de la "invisibilitat". "Som un poble, el poble valencià, format per cinc milions de persones, que dóna respecte i vol respecte", ha dit Puig, que ha assegurat que cap error passat –en al·lusió a la gestió del PP– pot donar cobertura a la discriminació que pateix el país actualment. "Estic segur que els valencians i les valencianes, si treballem junts, travessarem les portes que ens tanquen el camí cap a la justícia".

En aquest sentit, el president ha assenyalat que la justícia passa per aconseguir un nou model de finançament que no perjudiqui els interessos dels valencians. Puig ha instat els valencians a exigir "tots a una veu" un finançament just que permeti sustentar serveis públics com a escoles, universitats, hospitals o el sector de la dependència. A més, ha subratllat que el canvi en el model de finançament és també necessari per impulsar les infraestructures al territori valencià, així com una transformació de model basada en l'economia productiva, i per combatre la desocupació, especialment entre els més joves.

Reparació de drets

Un altre dels eixos dels discurs del president ha estat fer balanç dels darrers 12 mesos, el primer any sencer del govern que presideix. En aquest sentit, Puig ha assenyalat que la Generalitat Valenciana "ha reparat" drets ciutadans que van ser eliminats pel govern del Partit Popular. En aquest sentit, el president ha enumerat que " cap pensionista es queda sense medicines per no poder-les pagar", tots els estudiants ja tenen llibres "gratuïts" i els dependents "cobren les seves ajudes".

El president de la Generalitat ha assegurat també que el treball del seu govern ha permès començar a "reconstruir l'economia". "Ara està millor que fa un any: l'economia ha crescut un 3,8%, més de 50.000 persones han trobat feina, el nombre de turistes internacionals ha crescut en un 16% i el nostre índex de producció industrial ha augmentat un 4,4%", ha enumerat Ximo Puig.

Malgrat les bones dades que ha destacat el president, que demostren que el Consell està "complint amb un escenari d'estabilitat, honradesa i diàleg", Puig ha assegurat que "quasi tot està per fer". " Falten drets per reparar i molta part del nostre teixit productiu per reconstruir per poder finalment renàixer", ha assenyalat el president. Per aconseguir-ho, ha explicat Puig, durant el 2017 entrarà en vigor "la llei de la funció social de l'habitatge, la renda bàsica garantida, l'Agència Valenciana de la Innovació o un pla per recuperar el talent jove que ha hagut d'emigrar".