Empar Marco, Salvador Enguix o Josep Ramón Lluch: un dels tres serà el director de la nova radiotelevisió valenciana

El consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), la nova radiotelevisió pública autonòmica, ha triat aquest diumenge els tres finalistes que optaran a ocupar la direcció general de l'ens. Els seleccionats són els periodistes Josep Ramón Lluch, Empar Marco i Salvador Enguix, els tres lligats a l'antiga Radiotelevisió Valenciana (RTVV), segons han informat fonts de Presidència de la Generalitat.

Els tres han estat triats entre un total de 16 aspirants durant la reunió que ha mantingut durant tota la jornada el consell rector de la CVMC al centre de produccions de Burjassot.

Josep Ramón Lluch és també productor, editor i va treballar en l'extinta RTVV com a locutor de Ràdio 9 i presentador de Canal 9. Empar Marco és corresponsal a València de TV3 i també va treballar com a lingüista per RTVV. Salvador Enguix treballa actualment com a delegat de La Vanguardia al País Valencià i va ser delegat de Canal 9 a Alacant.

Els triats se sotmetran durant les properes setmanes a la corresponent entrevista que suposa un 10% de la valoració que acumulen al llarg de tot el procés de selecció. El que obtingui millor puntuació serà nomenat com a director general de la nova CVMC.