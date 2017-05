Els empresaris demanen "als que manen" doble plataforma per al corredor mediterrani

Més de 800 empresaris de Catalunya, País Valencià, Múrcia i Andalusia han participat aquest dimecres en la Trobada pel corredor mediterrani que s'ha celebrat al Palau de Congressos d'Aguadulce, a Roquetas de Mar (Almeria), i que ha organitzat l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE).

Després de les trobades celebrades a Tarragona i Múrcia, l'empresariat de l'arc mediterrani ha reclamat el final de la concepció radial de l'Estat espanyol en matèria d'infraestructures ferroviàries i ha posat l'èmfasi en què un disseny circular a través de la Mediterrània millorarà la competitivitat de tot l'Estat espanyol. En aquest sentit, han exigit la posada en marxa del corredor mediterrani entre Algesires i la frontera amb França, uns territoris que concentren pràcticament la meitat de l’activitat econòmica i de la població de l’Estat.

En la trobada han intervingut Vicente Boluda (de l'empresa Boluda Corporació Marítima), Ignacio Osborne (Grup Osborne), José García Carrión (Grup García Carrión), José Cano García ( Asempal i Deretil) i José Mª Bonmatí (AECOC).



A més, també han estat presents empresaris com Juan Roig, Eduardo Baamonde, Artur Carulla, Ignacio Ferrero, Javier Godó Muntañola, Francisco Martínez-Consentino, Javier Moll, Josep Terradellas, Federico Michavila, Quico Català o Tomas Fuertes.

Reclamen que les paraules es tradueixin en fets

El president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), Vicente Boluda, ha afirmat aquest dimecres que al juny es comprovarà si la suposada "voluntat política" de l’executiu central envers la realització del corredor mediterrani "es tradueix en fets". El conegut navilier ha advertit que, fins que no hi hagi compromís "dels que manen" perquè la infraestructura disposi de "doble plataforma" per a passatgers i mercaderies, "no tindrem" corredor.

El portaveu d'AVE ha indicat que, tot i que les dates que s'han facilitat des del ministeri de Foment "són tardanes", la reunió al febrer amb el seu titular, Íñigo de la Serna, "va confirmar que sí que hi ha voluntat política". "Per les seves explicacions vam veure que començava a haver-hi planificació i que existeix un equip treballant, la qual cosa ja és un avenç".

Tot i això, Boluda ha subratllat que la posada en marxa del tercer carril és "necessària però provisional", i que, per tant, fins que no hi hagi doble plataforma "no disposarem de corredor mediterrani".

El portaveu dels empresaris valencians ha destacat que no és "possible" que els territoris on "hi ha la indústria, el turisme, l'agricultura, les exportacions i la majoria de la població d'Espanya tinguin un dèficit d'infraestructures tan gran". "La capital és important, però la resta de regions han de ser ateses també perquè així avançarà el conjunt del país", ha subratllat el navilier.

Actes efectius

Vicente Boluda s'ha mostrat convençut que els actes organitzats per AVE "no estan caient en sac foradat" perquè "a nivell social estem agafant molta força”. És per això que ha avançat que el pròxim 3 d'octubre tindrà lloc "un gran acte" a Madrid per culminar la campanya reivindicativa que ha impulsat l'entitat empresarial. "Creiem que és important que les trobades culminin a Madrid tots els anys fins que es completi la infraestructura", ha conclòs.

Almeria necessita el corredor de forma "imperiosa"

Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç d'Almeria, Diego Martínez Cano, ha traslladat el ferm propòsit de "donar-li la volta" a "l'escenari desolador" que pateixen a la província pel "desemparament secular amb el qual convivim des de fa dècades".

Martínez Cano ha assenyalat que Almeria "necessita" el corredor mediterrani "més que ningú i de forma imperiosa", alhora que ha lamentat la "impotència després d'anys d'espera i promeses incomplertes".