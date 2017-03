Exdirectius de Vaersa van pagar amb diners públics restaurants, veterinària i esquí

La Intervenció General de la Generalitat Valenciana ha detectat que en el període que va de gener de 2006 a juny de 2015 exdirectius de l'empresa pública Vaersa van pagar amb la targeta de crèdit de l'entitat despeses per un import de 138.525 euros. D'ells, 45.265 euros corresponen a extraccions en efectiu a través de diversos caixers automàtics.



Entre les operacions analitzades s'inclouen abonaments a restaurants, 89 vegades a un mateix establiment, 65 d'elles en dissabte o diumenge; clíniques veterinàries, grans magatzems, botigues de bricolatge i una estació d'esquí. Aquestes actuacions podrien derivar en responsabilitats penals. De fet, i en relació a les 48 extraccions de caixers, l'informe assenyala que "llevat que es justifiqui degudament la impossibilitat d'emprar en determinats comerços les targetes com a mitjà de pagament, constitueix un acte de lucre que causa un perjudici a l'entitat".



Així ho ha revelat el conseller de Transparència de la Generalitat, Manuel Alcaraz, després de la conferència de premsa del Ple del Consell on s'ha analitzat l'informe de la Intervenció General sobre les despeses en compres i serveis exteriors realitzats per l'empresa pública Valenciana d'Aprofitament Energètics de Residus (Vaersa) per part d'anteriors directors.

Manuel Alcaraz ha assegurat que la voluntat del Consell és continuar treballant per "recuperar els actius" i retornar a l'empresa pública "l'objectiu i la dignitat amb què va ser creada".



Així mateix, el titular de Transparència ha destacat que no es tracta només de la quantitat de diners gastats, sinó que les operacions presumptament irregulars descobertes apunten a un funcionament d'un òrgan públic "que no és el que la ciutadania espera i desitja".

Des de l'administració valenciana que l'informe que ara s'ha donat a conèixer s'ha centrat a verificar si les despeses efectuades pels titulars de targetes de crèdit i dèbit de Vaersa responen a l'exercici de funcions pròpies del càrrec o tasques relacionades directament amb l'entitat. També s'ha examinat l'existència o inexistència de contractes d'auditoria, assistència o assessorament jurídic.

La informació recollida en el document forma part de les diligències judicials obertes sobre l'actuació del director de Vaersa entre agost de 2007 i juliol de 2011.