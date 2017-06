Governs valencià i català exigeixen concrecions sobre el tram Barcelona-Castelló

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, va reclamar ahir dimecres al coordinador del corredor mediterrani, Juan Barios, "concrecions" sobre la implantació de l'ample estàndard en el conjunt de la part catalana de l'eix ferroviari i, en especial, quina previsió hi ha sobre el tram entre Barcelona i Castelló de la Plana. Així ho va explicar Font en declaracions als mitjans de comunicació moments abans de participar en la reunió que el ministeri de Foment va convocar a València entre el coordinador estatal del projecte, representants dels territoris per on ha de transcórrer la infraestructura, els ports i el coordinador europeu del corredor mediterrani, Laurens J.Brinkhorst.

Tram entre Vandellòs i Tarragona

El representant català va explicar que demanarà a Barios explicacions al voltant d'una sèrie d'inconcrecions. En particular es va referir a la implantació de l'ample mixt entre Vandellòs i Tarragona, i va assegurar que seria "inacceptable" que no fos en doble via.

Font també va afegir que seria "igualment inacceptable" un nou retard entre Vandellòs i Castelló de la Plana i va afirmar que és "una mala notícia" no conèixer quan arribaran els accessos ferroviaris als ports de Barcelona i Tarragona.

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya va criticar la inconcreció derivada de la rescissió del contracte entre Castellbisbal i Tarragona, que provoca que no es coneixi en quin moment s'implantarà l'ample estàndard en el conjunt de la part catalana del corredor mediterrani. En aquest sentit, va assenyalar que demanarà "dades i concrecions, i, sobretot, quan estarà acabat l'ample estàndard des de Barcelona a Castelló i des de Castelló a Barcelona".

Al respecte, Font va assenyalar que el conjunt de l'economia del corredor mediterrani porta molts anys demanant concrecions, i que les notícies que arriben sempre són d'incompliment i endarreriments. Preguntat sobre el fet que a la reunió també hagin acudit representants d'altres territoris que no es corresponen amb el litoral mediterrani, com l'Aragó o Castella-la Manxa, Font va afirmar que en cap cas la reunió ha de ser excloent.

De la seva banda, la consellera valenciana de Territori, María José Salvador, va subratllar la importància que València aculli la primera taula de coordinació del projecte i va afegir que reclamarà explicacions sobre els endarreriments i conèixer quina serà la solució després de la rescissió dels contractes. Salvador va indicar que explicitarà a Foment que el corredor mediterrani és exclusiu dels territoris litorals, des d'Andalusia fins a Catalunya.

Foment defensa el seu "compromís inequívoc" amb el corredor

També en declaracions als mitjans, el coordinador del corredor mediterrani, Juan Barios, va explicar que la reunió pretenia oferir "transparència" i fer "un seguiment conjunt" de la infraestructura de manera oberta amb intervencions dels ports i dels representants dels territoris, on puguin posar sobre la taula les qüestions que considerin "per donar resposta o analitzar-les en el cas que sigui necessari".

Sobre el fet que Foment hagi convidat també l'Aragó o Castella-la Manxa, Barios va explicar que la reunió és una rèplica de les que convoca la Unió Europea, i va defensar que la prioritat "inequívoca" del govern espanyol és el corredor mediterrani i que això es reflectiria en els pressupostos generals de l'Estat, amb una consignació de 3.123 milions d'euros en el període 2017-2020 per actuacions al ramal litoral.

En relació amb la rescissió dels contractes entre Castellbisbal-Martorell i Vandellòs-Castelló, Barios va indicar que estan en procés de rescissió i es va remetre a les paraules del ministre de Foment, indicat que a mesura que es vagin prenent les decisions es posaran en coneixement.