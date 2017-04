Foment afirma que l'estat no inverteix més al País Valencià per problemes administratius i no per manca de diners

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha defensat aquest dimecres que el ritme d'execució de les obres del tercer fil ferroviari corresponent al corredor mediterrani no depèn dels recursos econòmics sinó de procediments administratius derivats de les licitacions i adjudicacions. Així ho ha manifestat després de la reunió mantinguda amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i de la visita que ha efectuat a les obres de l'autovia A-38, entre Cullera i Favara (Ribera Baixa). "Si poguérem executar amb la situació administrativa actual 500 milions d'euros, tinguin la garantia que figurarien 500 milions d'euros, perquè no hi ha una problema de recursos econòmics", ha sostingut el ministre.

De la Serna ha considerat que les inversions consignades per Foment al País Valencià són "suficients" per a les actuacions en curs al territori, "per fer front als compromisos traslladats a la Generalitat Valenciana i perquè no es produeixi ni un sol dia d'endarreriment per manca de recursos". El titular de Foment ha destacat que amb això "no dic que siguin suficients per a les demandes i reivindicacions sinó per a les actuacions en curs".

No a infraestructures per quotes de població

Preguntat sobre si l'augment d'inversions previst per al 2018 acostarà el percentatge dels pressupostos al pes poblacional del País Valencià com reclama la Generalitat, De la Serna ha assenyalat que els comptes "s'elaboren amb criteris de cohesió social i vertebració del territori i per donar solució a allò que és urgent i necessari". El ministre ha considerat que una execució d'infraestructures per quotes "generaria desigualtat" i ha apostat per incrementar la inversió en la mesura del que sigui possible i en funció de les necessitats. "Les autonomies amb pocs habitants o un PIB més baix també necessiten infraestructures", ha subratllat el titular de Foment.

Infrafinançament i infrainversió

Per la seva banda, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha remarcat que els pressupostos "ens porten al pitjor escenari dels darrers anys. No podem continuar així perquè el còctel nefast d'infrafinançament i infrainversió ens arrossega a pèrdues importants i dificulta la nostra recuperació econòmica".

Puig ha demanat a Íñigo de la Serna una distribució de les inversions públiques que no "maltracti" al País Valencià i ha assegurat que la societat valenciana "no està disposada a continuar amb aquesta situació".

Incompliment de les promeses

El cap del Consell ha explicat que, en la reunió mantinguda amb De la Serna, la Generalitat ha argumentat les seves reivindicacions amb dades i amb rigor perquè les propostes siguin ateses i ha lamentat el baix nivell de compliment dels compromisos en inversions, ja que, durant els anys del govern de Mariano Rajoy, "mai s'ha superat el 50% de l'execució pressupostada", una situació que per a Puig "exigeix una resposta".