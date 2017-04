Un hotel de Vinaròs hauria anul·lat la reserva d'un grup de persones amb síndrome de Down "per minusvàlids"

La Fundació Catalana Síndrome de Down ha denunciat que un hotel de Vinaròs (Baix Maestrat) va cancel·lar la reserva d'un grup de persones amb síndrome de Down per tractar-se de "clients minusvàlids".

Segons una nota de premsa enviada per la Fundació, els fets van succeir el passat 13 d'abril quan el grup va intentar fer el registre d'entrada a l'Hotel Roca de Vinaròs i la recepció va comunicar-los que no hi havia cap reserva al seu nom, tot i haver estat realitzada el 28 de febrer. Segons el relat de la fundació, l'hotel va afegir que no disposava d'espai a l'allotjament, va negar-se a comprovar el document de reserva, qualsevol sol·licitud d'una explicació i va denegar l'accés a un full de reclamacions. En posar-se en contacte amb l'agència de viatges que havia gestionat la reserva, l'operador turístic va informar que la nit anterior la direcció de l'hotel va enviar un correu electrònic en el qual comunicava la cancel·lació de la reserva per ser els clients "minusvàlids".

La Fundació Catalana Síndrome de Down assenyala a la nota de premsa que l'acte és "il·legal i discriminatori" i que ha posat en mans de la justícia un fet que considera "una vulneració dels drets humans i una clara discriminació cap a les persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals". La fundació afegeix que va avisar a l'hotel de l'error que estava cometent, però que no va obtenir cap resposta, ni via correu electrònic ni per telèfon.

El grup va poder finalment obtenir una alternativa d'allotjament a Alcossebre (Baix Maestrat) amb la intervenció de l'agència de viatges i l'operador, assumint les despeses derivades de la cancel·lació unilateral per part de l'hotel.

A través de la nota de premsa l'entitat lamenta que a dia d'avui ni l'agència de viatges ni la fundació ni els clients hagin rebut una disculpa o resposta per part de l'hotel. L'agència de viatges Travelfast i la Fundació Catalana Síndrome de Down assenyalen que aquest fet és un cas clar de discriminació que vulnera la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat.

El passat 10 d'abril l'Associació Down Lleida va denunciar al jutjat el pub Fissure, situat a la zona alta de la ciutat, per vetar l'entrada a un grup de 14 joves amb síndrome de Down. Els joves anaven acompanyats de tres monitors i és la segona vegada que se'ls denega l'accés al mateix local.