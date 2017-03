La proximitat amb la Fundació Francisco Franco trenca la Falla Plaça del Mercat de València

La proximitat d'alguns dels membres de la Falla Plaça del Mercat de València a la Fundació Francisco Franco ha obert un autèntic cisma en aquesta comissió del centre històric de la ciutat. La primera conseqüència ha estat la dimissió de la copresidenta de la falla, Carmen de Rosa. La també presidenta del centenari Ateneu Mercantil de València ha abandonat el càrrec perquè assegura "no compartir els valors" de la fundació que exalta la figura del dictador nascut a Ferrol.

Així, i segons la versió de la germana de l'actual president de l'Audiència Provincial i ex conseller del govern de Francesc Camps, Fernando de Rosa, la falla hauria acordat nomenar faller d'honor a la Fundació Francisco Franco en una junta a la qual no va assistir perquè va coincidir amb la campanya electoral de l'Ateneu Mercantil.

Aquesta versió però, s'enfronta a la de l'altre copresident, Federico Bisquert, qui defensa que l'acord no establia nomenar faller d'honor a la fundació del dictador, "sinó a alguns dels seus membres, així com a altres amics i companys pels seus mèrits professionals i rellevància social". Finalment, i com a conseqüència de la polèmica originada, Bisquert ha anunciat l'anul·lació del nomenament dels fallers d'honor.

Resposta institucional

Vincular les #falles a l'exaltació del franquisme és intolerable i confie que la majoria dels fallers i falleres del Mercat ho eviten — Pere Fuset (@perefuset) 3 de marzo de 2017

Aquesta polèmica, especialment incòmoda per coincidir amb la declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, ha originat la ràpida resposta dels representants municipals. Així, el president de la Junta Central Fallera i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, s'ha mostrat disposat a "retirar les subvencions a aquelles entitats que facin apologia del feixisme". Tot i aquesta advertència, Fuset ha manifestat la seva confiança "en la maduresa democràtica dels membres de la Falla Plaça del Mercat".

Des del PSPV s'han mostrat igual de contundents, i la portaveu de Memòria Històrica del Grup Socialista a les Corts, Mercedes Caballero, ha manifestat la seva "indignació. No podem donar suport a una entitat que es dedica a exaltar la revolta militar, al franquisme i la dictadura".