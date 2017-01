El govern espanyol demana a la Generalitat Valenciana programar cursos de valencià per a la Policia i la Guàrdia Civil

El delegat del govern espanyol al País Valencià Juan Carlos Moragues ha demanat la Generalitat Valenciana que organitzi cursos de formació de valencià per a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i que ho faci segons la Llei 4/1983 d'Ús i Ensenyament del valencià, que estableix al seu article 29 que serà el govern valencià qui ha de propiciar l'ensenyament del valencià als funcionaris i empleats públics dependents d'ella, de l'administració local i de la central "en els termes en què amb aquesta s'acorda, segons principis de gradualitat i voluntarietat".

Moragues ha fet aquesta petició després de la reunió que ha mantingut aquest dimecres amb el conseller valencià d'Educació Vicent Marzà, qui li ha lliurat un informe amb casos de discriminació lingüística que s'han produït al territori per part dels agents policials. Durant la reunió, la Generalitat Valenciana ha plantejat tres mesures al govern espanyol, un pla de formació lingüística en valencià i d'informació sobre la normativa i drets lingüístics per al personal de l'administració de l'Estat; que s'activi el Consell de les Llengües Oficials en l'administració de l'Estat, i que la delegació del govern espanyol faci un seguiment dels casos de discriminació lingüística que es produeixin al territori valencià i adopti les mesures que calguin.

Així mateix, Moragues i Marzà han abordat l'incident ocorregut a Gata de Gorgos (la Marina Alta) entre uns agents de la Guàrdia Civil i el tinent alcalde de la localitat, Jaume Monfort, que va denunciar un tracte discriminatori per haver-se expressat en valencià. Al respecte, el delegat del govern espanyol ha afirmat que " es tracta d'un fet puntual, aïllat" i ha demanat no generar "un conflicte lingüístic" on no n'hi ha ja que "la societat valenciana és madura i el valencià i el castellà conviuen perfectament".

Moragues ha defensat la professionalitat de la Policia i de la Guàrdia Civil i el compliment "com no podria ser d'una altra manera" de la legalitat i de l'Estatut que estableix el castellà i valencià com a llengües cooficials. De fet, ha recordat que hi ha formularis en els cossos policials per expressar-se les dues llengües i el "coneixement del valencià es considera" mèrit específic "en els concursos de trasllat dins de la funció pública.

Moragues ha recordat que des de l'Institut Nacional de l'Administració Pública, encarregada de la formació dels funcionaris de l'administració estatal, s'han ofert cursos en valencià. "L'objectiu ara és seguir potenciant l'ensenyament del valencià i per això és important la col·laboració entre les diferents administracions per fomentar el seu ús", ha explicat.

El conseller Vicent Marzà, acompanyat pel director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, ha lliurat al delegat del govern espanyol un informe on es detalla el marc normatiu que empara els drets lingüístics dels valencians per part de les administracions, les recomanacions del Comitè d'Experts del Consell d'Europa sobre les llengües regionals, l'exposició de diferents casos de discriminació lingüística produïts al territori per part dels serveis públics dependents de l'Estat, els incompliments dels compromisos adquirits amb la creació del Consell de les Llengües Oficials en l'Administració de l'Estat i l'Oficina de les Llengües Oficials i, finalment, les propostes que planteja la Generalitat Valenciana per a solucionar els casos de discriminació lingüística per part dels serveis públics de l'Estat al nostre territori.

Segons Marzà, "l'objectiu és tendir ponts de col·laboració entre administracions per a assegurar els drets de les valencianes i dels valencians en matèria lingüística, i que els cossos i forces de l'Estat coneguin aquests drets i rebin una formació adequada per assegurar un bon servei a la ciutadania valenciana i respectar tots els valencians i valencianes per igual, sense discriminar-los per raons de llengua".