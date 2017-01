La Generalitat Valenciana demanarà declarar zona catastròfica les comarques afectades pel temporal de pluja i neu

El temporal de pluja, vent i neu que durant els últims quatre dies ha afectat el País Valencià ha deixat nombrosos desperfectes en infraestructures, sobretot a la façana marítima del territori. Després d'un cap de setmana complicat, aquest dilluns comença a tornar tot a la normalitat malgrat que encara hi ha unes 300 cases a la zona de la Plana d'Utiel-Requena sense subministrament elèctric i a algunes poblacions hi ha incidents en alguns centres escolars, tot i que només en dues –Altea, a la Marina Baixa, i Vistabella, a l'Alcalatén– s'han hagut de suspendre les classes.

Malgrat que la neu ha estat la gran protagonista del temporal atès que els flocs de neu han arribat fins i tot a poblacions a nivell del mar, ha estat el temporal marítim el causant de les destrosses més importants. Les ones han destrossat passejos marítims i engolit moltes platges. Per aquest motiu, la Generalitat Valenciana ha iniciat aquest dilluns l'avaluació dels danys per sol·licitar al govern d'Espanya la declaració de zona greument afectada per una emergència de protecció civil de les comarques afectades.

Aquesta figura, que substitueix l'antiga declaració de zona catastròfica, permetrà a la Generalitat sol·licitar al govern espanyol ajudes per pal·liar els danys del temporal. Segons ha anunciat el president Ximo Puig en una declaració als periodistes, la sol·licitud es farà de manera "immediata" tot i que ara com ara des de la Generalitat segueixen avaluant els danys per poder delimitar aquesta petició a les zones més afectades. La voluntat del govern valencià es cursar la petició durant aquests dies perquè divendres el consell de ministres pugui aprovar el paquet d'ajudes.

Puig ha explicat que la declaració de zona greument afectada permetrà els afectats "el rescabalament per a molts ciutadans de les greus pèrdues que han tingut". Sobretot, ha explicat, pel tall del subministrament elèctric a la comarca valenciana de La Plana d'Utiel-Requena i a la castellonenca de l'Alt Millars.

La Generalitat Valenciana també aprovarà una sèrie d'ajudes que encara no han estat detallades, tot i que es preveu que puguin ser aprovades en el ple de divendres, tal com ha assenyalat la consellera de Medi Ambient, Elena Cebrián.