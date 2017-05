Generalitat i ajuntaments valencians aspiren a ampliar el front comú per una AP-7 lliure i gratuïta

La Generalitat Valenciana i els ajuntaments més propers a l'autopista de peatge AP-7 han acordat ampliar el front comú que reclama l'alliberament i la gratuïtat de la via als agents econòmics, la societat civil i les universitats. Ho han fet en la reunió que han mantingut aquest matí la consellera d'Habitatge i Obres Públiques, María José Salvador, amb amb alcaldes i representants municipals de 22 ajuntaments del País Valencià.

Salvador ha defensat que la reclamació d'una AP-7 lliure i gratuïta a partir del 31 de desembre del 2019, quan venç la concessió, s'ha de visibilitzar amb una gran cimera. La consellera també ha explicat que el seu departament està preparant un document sobre les actuacions i accessos necessaris dels municipis amb l'autopista.

"És important unir-nos i elaborar un full de ruta comú perquè quan un conseller o un president de la Generalitat Valenciana s'adreça al govern d'Espanya, si la seva reivindicació ve acompanyada pel territori, pels alcaldes, agents econòmics i socials, té més força", ha assegurat Salvador.

Cap peatge a l'ombra

La cap d'Infraestructures ha recordat les nombroses mocions aprovades amb unanimitat en ajuntaments arreu del País Valencià reclamant l'alliberament i gratuïtat de la infraestructura a partir del 2020, i ha advertit que el seu govern no acceptarà "cap peatge en l'ombra".

La consellera ha remarcat que amb l'AP-7 alliberada es resolen moltes de les circumval·lacions en projecte, variants o ampliacions de vies com la connexió entre la CV-10 i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), "que caldrà veure com es resol", i ha indicat que davant l'actitud "passiva" del ministeri, el seu departament i els ajuntaments mostraran una actitud "proactiva per fer la feina de planificació que ells no fan".

Durant la roda de premsa també ha intervingut l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, qui ha remarcat la necessitat de vertebrar el territori a través de l'AP-7 "perquè els ciutadans tinguin un futur".

En una línia semblant, l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, ha incidit en els problemes de les empreses radicades a la comarca de la Safor per connectar-se a les principals xarxes viàries, i ha reclamat "urgència" al ministeri de Foment.

L'alcalde de Xàbia (Marina Alta), José F. Chulvi, ha posat l'èmfasi en el consens que s'ha aconseguit entre diferents ajuntaments, i ha afegit que als municipis de la seva comarca se senten "igual de lluny de València que d'Alacant, quan ens hauríem de sentir igual de prop".

Per la seva part, l'alcalde d'Altea (Marina Baixa), Jaume Llinares, ha assenyalat que la manca de connexió amb els aeroports i la dependència de l'AP-7 afecta el turisme. Llinares ha reclamat "no deixar passar el 2020 com a data límit de l'alliberament".