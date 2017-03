La Generalitat recomana ajornar fins demà la plantà de les falles pel temporal de pluja i vent

L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències ha recomanat ajornar la plantà dels monuments fallers fins a la tarda de demà dimarts com a mesura de seguretat davant el temporal de vent i pluja que està vivint el País Valencià.

Aquestes recomanacions s'efectuen atenent al nou butlletí d'avís especial per fenòmens adversos emès per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) en el qual alerta de fortes pluges que poden arribar acumular 100 l/m2 en 12 hores en tota la província de València i zona litoral nord d'Alacant, coincidint amb vents que poden arribar a ratxes màximes de 90 Km/h.

En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergències ha establert l'avís nivell taronja per pluges a Alacant (litoral nord) i València; per vents nivell taronja a Alacant (litoral nord i interior) i València (interior sud i litoral sud); i per nevades nivell taronja a Castelló (interior nord). També s'ha decretat la preemergència per fenòmens costaners a València (litoral nord i litoral sud) i Alacant (litoral nord).

El director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, ha insistit en la necessitat "d'extremar les mesures de seguretat en grues, carpes, escenaris o qualsevol altre element que pugui veure's afectat pel vent i la pluja per a impedir qualsevol contratemps associat a la seva utilització i establiment".

José María Ángel ha reiterat que des de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències s'insisteix en la conveniència de "mantenir-se atents a qualsevol altre avís o butlletí d'informació especial que, d'ara endavant, es pugui difondre des del Centre de Coordinació d'Emergències, així com del seguiment i recomanacions que la Generalitat Valenciana publiqui a través del compte de Twitter @GVA112".