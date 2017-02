La Guàrdia Civil segueix el rastre del finançament il·legal del PP de València: ara demana documentació a la Fundació Inndea

Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil s'han personat aquest dimecres en la Fundació Inndea de València, a l'edifici de les Naus, amb la finalitat de recaptar contractes i documentació relacionada amb l'empresa Laterne. Aquesta diligència s'emmarca dins de la investigació del presumpte blanqueig del grup municipal del PP en el consistori durant l'etapa de l'exalcaldessa Rita Barberá, dins d'una peça declarada secreta en l'operació Taula, derivada del cas Imelsa.

Aquesta acció de la Guàrdia Civil continua amb la recopilació de documents que es va dur a terme ahir a la seu de la Fundació València Turisme i que pretén recollir dades sobre els contractes signats entre l'Ajuntament i l'empresa i que presumptament van poder servir per finançar la campanya electoral de Barberá de l'any 2007, segons ha pogut saber Europa Press.

Quan es va iniciar aquesta recerca –corresponent a una peça declarada secreta i de la qual s'encarrega el jutjat d'instrucció número 18 de València– la UCO va veure necessari recaptar informació d'una desena d'empreses per comprovar els fets objecte de les perquisicions.

Per això, els agents s'han personat fins al moment a les seus de Fundació Turisme València i Inndea –tots dos organismes participats per l'Ajuntament– i no es descarten noves accions d'aquest tipus en els propers dies, han assenyalat les mateixes fonts.