Imputen el fill de l'exdirectora de l'IVAM per beneficiar-se de la "trama" creada per la seva mare

La magistrada que investiga les presumptes irregularitats comeses en la gestió de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) durant l'etapa de l'anterior directora, Consuelo Císcar, ha decidit imputar un delicte de malversació a Rafael Blasco Císcar, fill de l'exresponsable del museu i de l'exconseller de Solidaritat del Partit Popular, Rafael Blasco, actualment a la presó pel frau en les ajudes a la cooperació.

La instructora considera que Rafael Blasco Císcar es va beneficiar de la presumpta "trama" creada per la seva mare per a promocionar la seva carrera artística. En un acte datat el passat 1 de febrer, la instructora afirmava que "existeixen dades que conduïxen a l'existència d'indicis que Consuelo Císcar hagi pogut beneficiar al seu fill". Amb aquest motiu, la jutgessa ha convocat als dos dimecres de la setmana vinent per a fixar les mesures cautelars.

Així mateix, la jutgessa ha requerit al fill de Consuelo Císcar i Rafael Blasco que faciliti a la policia informació sobre les exposicions en les quals va participar entre els anys 2004 i 2014, quan la seva mare estava al capdavant de l'IVAM.

Aquesta resolució se suma a l'adoptada aquesta setmana per a l'embargament de 12 obres d'art de Consuelo Císcar, peces d'autors com Carmen Calvo, Ramón de Soto i l'Equip Crònica; ja que considera que estan vinculades a la seva presumpta "activitat delictiva". Amb aquesta decisió, la jutgessa ha estimat la petició de l'Advocacia de la Generalitat Valenciana per entendre que "existeixen indicis que les mateixes han estat adquirides per la senyora Ciscar a resultes de l'activitat delictiva que s'investiga en la present causa". La instructora sospita que l'exdirectora del museu forçava la seva exposició en les mostres organitzades per l'IVAM perquè es revaloritzessin; i manté que utilitzava a les seves filles i a la seva néta per a ocultar que ella era la veritable titular de les peces.