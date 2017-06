Investiguen presumptes agressions i insults racistes d'una cuidadora a un nen al centre de menors de Sogorb

El jutjat d'instrucció número 1 de Sogorb (Alt Palància) ha obert una causa per investigar la presumpta agressió i els suposats insults racistes a un nen internat en un centre de menors per part d'una cuidadora. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià, els fets haurien tingut lloc el 25 de maig a Sogorb, a l'autobús que trasllada els nens des dels seus col·legis als centres d'acollida en els quals estan internats.

L'acompanyant escolar està sent investigada per un delicte de maltractament i un altre de discriminació racial, odi i xenofòbia i haurà de declarar pròximament. El magistrat ha citat com a testimonis el conductor, diversos menors que viatjaven a l'autobús i que van presenciar els fets i dos agents de la policia local de Sogorb que van elaborar l'atestat del succés, la investigació del qual va assumir posteriorment la Guàrdia Civil.

El TSJ valencià ha informat que, segons els fets denunciats, el menor va haver de ser atès per una ambulància de les lesions patides. L'acta assenyala que hi ha indicis de delictes de maltractament així com d'un delicte de discriminació racial, odi i xenofòbia, i requereix la pràctica de proves; afegeix que consten en el comunicat de lesions del menor indicis que posen de manifest l'existència d'aquesta presumpta agressió.

El jutge ha requerit a la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana tota la informació disponible sobre aquest incident, així com la identitat i edat dels altres menors que viatjaven a l'autobús escolar.