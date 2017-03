Isabel Bonig es reelegida presidenta del PP valencià

Isabel Bonig ha estat proclamada candidata única a la presidència del Partit Popular valencià després de les votacions celebrades ahir, i després de la renúncia de l'altre precandidat, José Luis Bayo, a continuar en el procés electoral per considerar que no comptava amb les garanties necessàries. Hores abans de les votacions, un jutjat de València va desestimar la petició de Bayo que se suspengués el procés de forma cautelar per violació de drets fonamentals. Amb aquesta victòria, Isabel Bonig es garanteix la seva reelecció com a presidenta del PPCV en el congrés dels populars valencians se celebrarà l'1 i 2 d'abril en el Palau de Congressos de València.

En l'elecció han participat 6.824 afiliats sobre un cens d'inscrits en el procés de 7.006. En conjunt, el Partit Popular disposa de 140.000 afiliats.

En total, Isabel Bonig ha rebut 6.645 vots, és a dir, el 97,38% del cens d'inscrits. Per províncies, el suport a Bonig s'ha distribuït en 3.157 vots a València, 2.301 a Alacant i 1.187 a Castelló.

Per a ser proclamat candidat a la presidència del Partit Popular calia obtenir un mínim del 10% dels vots vàlids emesos. Per a ser proclamat candidat únic calia assolir almenys el 50 % dels vots en dues províncies amb una diferència superior a quinze punts sobre l'altre candidat.