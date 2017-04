Isabel Bonig i el seu equip lideraran el PP amb el suport del 94,49% dels vots

L'equip d'Isabel Bonig, la presidenta del PP valencià triada en primàries el 13 de març, ha rebut el suport del 94,49% dels 1.514 vots emesos en la primera jornada del 14è congrés del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Del total de vots comptabilitzats, 83 han estat en blanc i 9 nuls.

En l'equip de Bonig destaquen Eva Ortiz, que continuarà sent la mà dreta de la presidenta, amb el càrrec de secretària general. Junt amb ella, també segueixen els dos sotssecretaris generals, Elena Bastidas i José Juan Zaplana. La novetat ha estat la incorporació del diputat autonòmic, el castellonenc Rubén Ibáñez.

La portaveu del PP a la Diputació de València, Mari Carmen Contelles, possible rival de Vicente Betoret per a la batalla provincial, seguirà, almenys de moment, com sotssecretària d'organització de la direcció autonòmica.

En el discurs previ a la seva elecció, Isabel Bonig ha fet una ferma defensa de l'ideari polític dels populars, i ha animat els afiliats i càrrecs del partit a "estar orgullosos i eixir al carrer a defensar" els postulats del PP.