Isabel Bonig reclama finançament, aigua i inversions per frenar "el contagi de l’independentisme"

Isabel Bonig té clar quin és el nínxol de vot del PP, el nucli de població on el discurs de menys impostos i major presència del sector privat pot penetrar millor: les cada vegada més exigües classes mitjanes. És per això, que la reelegida presidenta del PP valencià ha proclamat que el PP és “el partit dels treballadors”. No és una idea nova, durant els anys de més èxit del PPCV amb Camps i Zaplana, els populars ja van defensar aquest postulat. Un anàlisi que els resultats electorals confirmaven. El discurs dels conservadors havia aconseguit seduir "els obrers" i "furtar" l’electorat a les formacions d’esquerres.

Amb aquest argumentari la recent proclamada presidenta del PP valencià ha encoratjat els seus companys de partit a eixir al carrer i difondre "sense complexos" el seu relat. "Nosaltres no som ni comunistes ni assemblearis", ha etzibat al president del PP Mariano Rajoy, que l’escoltava des de la primera filera de butaques.

La línia Alacant-València-Castelló-Vandellós "per al final de la legislatura"

Rajoy, qui ha tancat la segona jornada del 14è congrés del PPCV, ha donat suport a la línia expressada per Bonig i ha validat la finalització de l'etapa de constricció i petició de perdó pels casos de corrupció comesos durant la gestió de Francesc Camps. El suport del cap de l'executiu central només s'ha materialitzat en paraules, ja que el president espanyol no ha promès cap inversió i s'ha justificat en la limitació de recursos. Rajoy ha sol·licitat comprensió i ha utilitzat el cas d’altres territoris com Galícia o el País Basc on "no hi ha cap metre d’AVE" per a apaivagar qualsevol temptativa de rebel·lia. El president espanyol tan sols ha recordat la inversió, ja compromesa, i que arribarà amb anys de retard, de la línia Alacant-València-Castelló-Vandellós "per al final de la legislatura".

Finançament, aigua i inversions per frenar l'independentisme

Aquestes paraules han estat una autèntica guerra d’aigua freda per a aquells que esperaven un paquet d'inversions com el promès aquesta setmana a Catalunya, sobretot, a uns dies de la publicació de les partides d’inversió del projecte de pressupost de l’executiu estatal per a 2017. Una notícia especialment decebedora per als populars valencians, qui moment abans, i mitjançant la seva líder, Isabel Bonig, havien avisat que "necessitem més finançament, aigua i inversions" per a evitar el "contagi del nacionalisme i l’independentisme". Mentre la presidenta del PPCV, realitzava aquestes reflexions, i rebia l’aplaudiment unànime dels presents al Palau de Congressos, el cap de l’executiu mostrava el seu conegut estatisme i mantenia les seves mans ben quetes.