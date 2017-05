Jutgen a partir d'avui a l'antiga cúpula de la CAM per les irregularitats que van conduir a la fallida

La secció quarta de la sala penal de l'Audiència Nacional jutjarà a partir d'avui dilluns els set exdirectius que formaven part de la cúpula de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM) que van autoritzar totes les irregularitats que van conduir l'entitat a la fallida el 2011. El judici començarà a les deu del matí i està previst que es perllongui fins al proper 21 de juliol.

Per a l'ex director general de la CAM, Roberto López Abad; l'ex directora general adjunta, Dolores Amorós; l'ex director general de Planificació i Control, Teófilo Sogorb, i l'ex director general d'Inversions i Riscos, Francisco José Martínez García la fiscalia demana set anys i mig de presó i 180.000 euros de multa per a cadascun.

Així mateix, el ministeri públic reclama una pena d'un any i dos mesos de presó i multa de 9.000 euros per a l'exdirector de Finançament i Gestió de Liquiditat, Juan Luis Sabater, i per a l'exdirector d'Informació Financera, Salvador Ochoa. Per a l'ex director general de Recursos de la CAM, Vicente Soriano, el fiscal sol·licita una pena de 10 mesos de presó i multa de 12.000 euros.

De la mateixa manera, la fiscalia sol·licita el decomís de determinades quantitats en poder dels acusats: més d' 1,4 milions d'euros a Roberto López, 150.632 euros a Dolores Amorós, 122.623 euros a Francisco José Martínez, 108.615 euros a Teófilo Sogorb i 429.475 euros a Vicente Soriano.

Increment de forma fictícia dels beneficis

Segons explica l'escrit d'acusació, els exdirectius de la CAM van impulsar un mecanisme per incrementar de forma fictícia els beneficis de l'entitat el 2010, reclassificant com a normals crèdits dubtosos i fallits, de manera que van aconseguir alterar el balanç i el compte de resultats. També van recórrer a la titulització d'actius i la seva incorrecta comptabilització.

Un dels motius que va portar l'antiga cúpula a incrementar els beneficis de forma fictícia va ser la integració amb altres caixes per crear el Banc Base, però també buscaven "assegurar-se el 2011 el pagament d'una sèrie de complements retributius als quals només es tenia dret si s'aconseguien determinats resultats al tancament de l'exercici anterior". Els acusats van cobrar, així, paga de beneficis, aportacions al pla de pensions, incentius anuals, un bo extraordinari a llarg termini i indemnitzacions per jubilació.

En total, la CAM va desemborsar indegudament per tots aquests conceptes una mica més de 20 milions d'euros. El març del 2011 els gestors de la caixa d'estalvis, actualment propietat del Banc Sabadell, van comunicar a les autoritats financeres uns beneficis de 38,9 milions d'euros, quan tres mesos després els comptes llançaven unes pèrdues de 1.136 milions d'euros.

La CAM va ser intervinguda pel Banc d'Espanya el 23 de juliol del 2011 i va substituir els seus administradors, a més d'aprovar una injecció de 2.800 milions d'euros per part del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), que va elaborar els informes on es descriuen les nombroses irregularitats comeses pels antics gestors, sobretot en la concessió de crèdits al sector immobiliari i en la concessió de pensions vitalícies per a la cúpula directiva.