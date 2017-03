L'AVE València-Castelló inicia hui el seu període de proves

L'AVE València-Castelló iniciarà hui el seu període de proves. Les actuacions, que durà a terme l'Agència Espanyola de Seguretat Ferroviària, es realitzaran de nit per a evitar perjudicar el transport de rodalies, en concret la línia C6, que connecta les ciutats de València i Castelló.

Des de la Delegació del govern al País Valencià han assegurat que les proves no afectaran els trens de proximitat i han defensat que l'engegada de l'alta velocitat escurçarà en mitja hora el temps de trajecte actual entre Castelló i Madrid.

Pel que fa a la posada en marxa del servei per als usuaris, la Delegació del govern no ha oferit dates. En aquest sentit ha assenyalat que no pot garantir que el tren estigui en funcionament a l'estiu, cosa que afavoriria la temporada turística.

El delegat del govern al País Valencià, Juan José Moragues, ha subratllat que l'obra ha suposat una inversió de 180 milions euros.