L'AVE València-Castelló circularà en proves a partir del 20 de març

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha anunciat aquest dilluns que l'AVE València-Castelló iniciarà el seu funcionament en proves el proper 20 de març. Així ho ha assegurat durant la seva intervenció en l'Assemblea General de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), que s'ha celebrat a l'edifici de la Marina d'Empreses-EDEM de València.



De la Serna ha aprofitat l'ocasió per defensar "el compromís de l'executiu central amb el Corredor Mediterrani com una infraestructura prioritària no només per a la Comunitat Valenciana sinó per al conjunt d'Espanya". Tot i això, ha reconegut que el projecte s'enfronta a dificultats tècniques i administratives, part d'elles derivades per l'any que el govern central ha estat en funcions.

Així, el titular de Foment ha admès la dificultat de complir el compromís que el tercer carril sigui una realitat el 2018. De la Serna ha reconegut que afimar-ho "seria poc realista".



El responsable d'infraestructures de l'estat ha assenyalat que Múrcia podria estar connectada al corredor a finals d'any, en l'últim trimestre la connexió Antequera-Granada i en el primer trimestre de 2018 el tram Tarragona-Vandellós.