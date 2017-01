L'Ajuntament de València acorda retirar la simbologia religiosa de tots els edificis públics

L' Ajuntament de València ha aprovat avui que els reglaments d'honors municipals i protocols dels seus ens públics s'adeqüin a l'aconfessionalitat de l'Estat i que en espais municipals públics no hi hagi simbologia religiosa, excepte en el que signifiqui un bé patrimonial i històric contrastat. Així consta en una moció presentada al ple d'avui per València en Comú encara que acordada amb els seus socis de govern local, Compromís i PSPV-PSOE, i que han rebutjat el PP i Ciutadans.

La moció també insta a l'Ajuntament a celebrar actes i commemoracions "exclusivament de caràcter civil", a excepció dels quals suposen un llegat cultural o festiu, per la qual cosa el portaveu de València en Comú, Jordi Peris, ha dit que no desapareixen "ni l'Ofrena –floral a la Mare de Déu dels Desemparats en Falles– ni la Setmana Santa ni la processó que se celebra en el Corpus Christi".

Amb aquest text, València es pronuncia a favor de modificar les lleis per eliminar les exempcions fiscals de les confessions religioses i que paguin l'IBI sobre immobles destinats a negocis, i aprova demanar al Congrés dels Diputats i al govern espanyol que renegociï el Concordat amb la Santa Seu per "establir un nou marc de relacions" amb el Vaticà "que respecti el principi de no confessionalitat recollit en la Constitució".

Tanmateix la moció contempla facilitar cerimònies civils de matrimonis i funerals i que en els cementiris municipals es puguin celebrar enterraments "sobre la base de les seves creences i conviccions", així com garantir la "neutralitat" confessional en els col·legis electorals.

A més, s'instarà al Congrés i al govern de l'Estat a elaborar un protocol per a l'organització d'actes "in memoriam" de caràcter civil promoguts per a les autoritats públiques per catàstrofes, homenatges, atemptats o mort de personalitats, i s'acorda la incorporació de València a la Xarxa de Municipis per un Estat laic.

"No destrossarem esglésies ni cremarem retaules ni impedirem que s'entri a esglésies, sinagogues o mesquites", ha afirmat Peris, qui ha acceptat que siguin experts els qui decideixin què elements culturals i patrimonials són tradició, després que el portaveu de C's, Fernando Giner, digués que no es fiava del seu criteri.