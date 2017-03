L’Ajuntament d’Alacant inicia la reposició de 46 plaques de carrers amb noms franquistes

L’Ajuntament d’Alacant ha iniciat aquest divendres la reposició de 46 plaques de carrers amb noms franquistes en compliment de la mesura cautelar interposada pel jutjat número 4 de la ciutat arran del recurs pel Partit Popular contra la decisió del govern municipal de modificar les denominacions vinculades al règim dictatorial. La primera placa en ser retirada i recuperar el nom anterior ha estat la de la Plaça de la Igualtat que torna a anomenar-se Plaza de la División Azul.

Amb aquesta actuació el consistori compleix la resolució judicial que paralitza el canvi de retolació i suspèn la modificació de la denominació. Per a la magistratura l’Ajuntament d’Alacant va procedir a substituir les plaques tot i ser coneixedor que s’havia interposat un recurs amb mesures cautelars. En la decisió judicial s'assenyala que el consistori va actuar de manera “precipitada i immotivada, atès que no concorrien raons d’urgència”.

Oltra lamenta que el PP prefereixi donar suport "als còmplices del nazisme"

La vicepresidenta i portaveu del govern valencià, Mónica Oltra, ha lamentat la reposició de les plaques i s'ha preguntat "per quin motiu el PP prefereix donar el seu suport al nom de División Azul, que va ser còmplice del règim nazi, i no prefereix per a una plaça d'Alacant el nom de Plaça De la Igualtat?"

La portaveu del Consell també ha destacat que a Alemanya ningú "s'imaginaria que es canviés el nom d'una plaça pel de les SS", i ha qüestionat si "el PP prefereix els nazis a la democràcia i l'horror a la convivència".