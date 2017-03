L'Antiga de Campanar, millor falla d'Especial 26 anys després

La falla l'Antiga de Campanar ha aconseguit el primer premi de la secció d'Especial de les Falles 2017, un fet que no es produïa des de l'any 1991. La comissió s'ha imposat per davant de dos falles acostumades a guanyar: El Pilar i Convent Jerusalem.

El lema de la falla és Eterna seducció i, com el seu nom indica, el monument reflexiona sobre el paper que juga en les nostres vides la seducció. La falla, obra del veterà artista Julio Monterrubio, té 22 metres d'alçada, està composada per 30 figures i el seu pressupost ascendeix fins als 175.000 euros.

Chelo Salavert, presidenta de la comissió juntament amb Rafa Mengó i Quique Soler va destacar que la victòria de la seva comissió és "molt especial perquè ha estat un premi molt treballat per la directiva i per tota la falla". Salavert també va subratllar que ja portaven tres anys lluitant per aconseguir el màxim guardó, tot i que els dos anys anteriors es van quedar sense podi.

Per la seva banda, la fallera major, María Jaqués, va remarcar l'esforç fet per tota la comissió i va reconèixer que "sabia que era una possibilitat, però havia altres falles molt importants".

El principal absent de la nit va ser l'autor de l'obra, Julio Monterrubio, qui estava muntant una falla a Dénia.