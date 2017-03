L'Espai Fuster lliura la correspondència digitalitzada de l'escriptor a la Biblioteca Nacional de Catalunya

La Biblioteca Nacional de Catalunya ja disposa al seu fons de la versió digitalitzada de la correspondència de l'Arxiu Joan Fuster. L'alcaldessa de Sueca (Ribera Baixa), Raquel Tamarit; el regidor de Cultura, Vicent Baldoví; el director de l'Espai Joan Fuster, Francesc Pérez i Moragón i Brígida Alapont, del Centre de Documentació, han lliurat personalment la correspondència per complir amb la voluntat de l'escriptor i assagista, que va deixar en herència la sèrie a la institució catalana. El lliurament també compleix amb el compromís adquirit amb la Biblioteca Nacional pel qual aquesta cedia la correspondència original perquè restés a la casa de Fuster, a canvi d'adquirir una còpia digitalitzada i catalogada per a la seva consulta i ús.



Des de l’Ajuntament de Sueca han destacat que la digitalització de la correspondència de Fuster ha estat una de les tasques més llargues i costoses en la missió de la conservació i difusió del llegat de l'autor de Sueca. Els treballs, que s'han desenvolupat de manera interrompuda per diferents causes administratives, varen començar l'any 2012, sota la direcció de Joan Antoni Carrasquer i han finalitzat aquest mateix mes de març.



En total, el disc dur que s'ha lliurat a la Biblioteca Nacional de Catalunya conté 20.746 cartes en format PDF, TIFF i JPG. També conté la base de dades Acces, dissenyada pel departament d'informàtica de l'Ajuntament de Sueca i el Centre de Documentació Joan Fuster, en la que cada carta està catalogada, i cada fitxa catalogràfica està vinculada a la imatge en digital de l'epístola per agilitzar la recerca de la informació i facilitar la consulta.



Entre la correspondència de Fuster hi ha cartes, targetes i telegrames amb molts amics, entre ells, alguns noms destacats com ara Manuel Sanchis Guarner, Carles Riba, Josep Pla o Vicent Andrés Estellés. La correspondència respon a la part més gruixuda de l'arxiu de Fuster que guarda també, entre d'altres, 2.000 unitats de documentació personal i familiar, 2.500 d'obra de creació, 2.200 de documentació laboral, 100 documents sobre gestió de béns, 500 unitats de documentació gràfica, 20 objectes personals i 500 altres unitats vàries.