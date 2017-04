L'Unicaja s'imposa amb claredat al València i força el tercer partit

A la sisena va ser la vençuda i l'Unicaja de Màlaga, després de cinc derrotes consecutives davant el València Bàsquet, va igualar la final de l'Eurocup amb una victòria contundent i clara (79-71) davant un conjunt valencià que es va veure desbordat des del principi i no va poder frenar les grans actuacions de Jamar Smith i Alen Omic.

Inici pletòric de l'Unicaja

L'equip malagueny, molt motivat, no es va deixar sorprendre per la formació valenciana, i tres triples consecutius, un del base serbi Nemanja Nedovic i dos del polonès Adam Waczynski, van posar els fonaments de la victòria (13-6, minut 5). El València Bàsquet, sorprès per la intensitat del rival, intentava per mediació del base Guillem Vives frenar, amb una defensa més agressiva, l'atac de l'Unicaja, (21-16, minut 10). Els malaguenys seguien elèctrics, superiors al seu rival tant en defensa com en atac, i especialment en el rebot -11 ofensius, els mateixos que el València en tot el partit. L'equip de Pedro Martínez intentava sobreviure amb els triples, i en alguna ocasió ho va aconseguir, encara que l’Unicaja va administrar la renda tancant amb un triple final de Brooks la primera part (43-34, minut 20).

Miratge del València

El conjunt valencià havia de canviar molts aspectes del joc per a intentar imposar-se, i amb aquest objectiu va sortir després del descans. Un parcial de 0-6 va ficar la por a l’Unicaja. L'equip malagueny va veure minvada la seva renda a tres punts (43-40, minut 22). Però va ser un miratge, perquè els andalusos van agafar de nou el comandament a força de defensa i rebot i un parcial de 12-0 va calmar l'avanç de l'equip valencià (55-40, minut 26). L'escorta estatunidenc Jamar Smith, immens en el segon partit, es va consagrar en aquests moments amb quatre triples consecutius i un intercanvi de canastres des de la línia de 6,75 va deixar la diferència en 16 punts en el minut 28. L’Unicaja seguia sent superior en defensa, en atac i en el rebot davant un València que jugava sense consistència, molt irregular, i amb dolents percentatges de tir tot i els triples de Martínez i Van Rossom (75-61, minut 36). Abrigallats per la seva afició, els locals van gestionar millor els últims minuts d'un partit que es va tancar amb 79-71.

Dimecres, últim i definitiu partit

La pròxima cita serà el tercer i definitiu partit, que es disputarà dimecres al pavelló de la Font de Sant Lluís, i on valencians i malaguenys es disputaran el títol i la possibilitat de jugar el pròxim any a l’Eurolliga.