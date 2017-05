L'excap informàtic de la depuradora de València afirma que "Crespo, Cuesta, Morenilla i Bernácer es repartien 180.000 euros mensuals"

Sebastián García, excap informàtic de l’Empresa Metropolitana d’Aigües Residuals de València (Emarsa) i administrador de diverses empreses subcontractades per l'entitat, ha assegurat que l'expresident d'Emarsa i exvicepresident de la Diputació de València, Enrique Crespo; l'exgerent de l'entitat, Esteban Cuesta, i els que foren càrrecs de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar), José Juan Morenilla, gerent, i Ignacio Bernácer, cap d'explotacions, "es repartien al voltant de 180.000 euros mensuals" procedents de la "trama" de tractament de fangs.

Així mateix ha reconegut que va realitzar factures "fictícies" amb conceptes "no reals" contra l'entitat, a més de contractes "simulats", i que una gran part dels diners que cobrava de la mercantil l'havia de lliurar a Esteban Cuesta. En concret li donava 4.000 euros mensuals. També ha apuntat a Enrique Crespo com a "organitzador" d'aquesta presumpta trama.

García, conegut com a Chanín, ha realitzat aquestes afirmacions durant la seva declaració davant del tribunal que jutja el cas Emarsa, un procediment en el qual s'investiga un suposat malversament de més de 25 milions d'euros en la gestió de la depuradora de Pinedo (Horta Sud).

Paga o "te'n vas al carrer"

L'acusat ha indicat que va haver de realitzar factures falses per ordre d'Esteban Cuesta, tot i que ha afirmat que la facturació fictícia l'hi va proposar Cuesta tot just arribar a la planta. "Però ell no era el màxim responsable. Estava organitzat per Crespo", ha dit Garcia. L'excap informàtic ha afirmat que Cuesta li va dir: "Paga si vols treballar en Emarsa. Si no, te'n vas al carrer".

Amb aquesta metodologia, Garcia ha assenyalat que el 60% dels diners que facturava a Emarsa els treia del banc i els lliurava a Esteban Cuesta. L'altre 40% se'l quedava l'empresa per a "despeses". "Costa em deia el que havia de facturar en totes les meves empreses. Jo el que feia era facturar i repartir els diners", ha explicat.

Viatges "de plaer" a Romania

A més, l'excap informàtic ha reconegut que va viatjar en alguna ocasió a Romania amb Costa. "Se suposava que viatjava com a informàtic i va resultar ser un viatge de plaer". En relació amb aquest país, l'exgerent va declarar durant la instrucció que Emarsa va pagar diverses nits d'hotel a una dona procedent d'aquest país "per traduir documents i projectes".