Presó per a Correa, Crespo, 'el Bigotes' i una exconsellera del PP de Camps per la trama Gürtel al País Valencià

Aquest divendres s'han fet públics els noms dels primers condemnats de la branca valenciana del cas Gürtel, entre els quals hi ha els capitosts de la trama i l'exconsellera de Turisme de la Generalitat Valenciana Milagrosa Martínez, a qui el tribunal condemna a 9 anys de presó pels delictes de prevaricació, malversació i suborn passiu per arreglar contractes de la fira Fitur a favor de la trama Gürtel.. Així es després de la sentència feta pública pel Tribunal Superior de Justícia valencià, que recull l'absolució de la també exconsellera de Turisme Angélica Such i del tècnic de la conselleria Juan Bover.

Les penes més altes, però, són per als membres de la trama. El capitost de la trama Francisco Correa ha estat condemnat a 13 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, malversació de fons públics, suborn actiu i tràfic d'influències. Els mateixos delictes més el de falsedat documental pels quals els seus col·laboradors Pablo Crespo i Álvaro Pérez 'el Bigotes' han estat condemnats a 13 anys i 3 mesos i 12 anys i 3 mesos de presó, respectivament.

També han estat condemnats els treballadors de les empreses de la trama Isabel Jordán, Cándido Herrero i Mónica Magariños amb penes de presó de 6, 4 i 3 anys de presó, respectivament. Pel que fa als altres membres de la conselleria de Turisme jutjats, el que va ser cap de gabinet de Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, ha estat condemnat a 6 anys de presó per prevaricació, malversació i falsedat documental; Isaac Vidal, 7 anys; Jorge Guarro, 4 anys; i Ana Grau, 3 anys.

El Tribunal Superior de Justícia valencià ha comunicat aquest divendres a les parts la sentència del cas que ha investigat les irregularitats en la contractació del muntatge del pavelló de la Generalitat Valenciana en la fira Fitur entre els anys 2005 i 2009. Aquesta és la peça número 3 de les sis que formen part del cas Gürtel valencià i l'única que ha estat jutjada de moment. Les altres cinc estan en fase d'instrucció o a l'espera de l'obertura de judici oral a l'Audiència Nacional.

El judici del cas Fitur es va jutjar a partir de març de 2015 i va quedar vist per a sentència a meitat del mes d'abril de 2016 després de 65 sessions. Ara, 10 mesos després, les 13 persones que van ser jutjades han conegut una sentència que reconeix com la Generalitat Valenciana adjudicava de manera irregular el muntatge del seu estand al pavelló de Fitur a l'empresa de la trama Gürtel Orange Market.