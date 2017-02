L'exconsellera valenciana del PP condemnada pel cas Gürtel evita la presó, de moment, pagant 15.000 euros de fiança

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià ha acordat avui la llibertat provisional per a l'exconsellera de Turisme i expresidenta de les Corts Valencianes Milagrosa Martínez després de dipositar la fiança de 15.000 euros requerida pel tribunal que va jutjar la peça de Fitur de la banca valenciana del cas Gürtel.

Després de ser condemnada a 9 anys de presó per adjudica de manera irregular contractes per al muntatge de l'expositor valencià en Fitur, en una de les peces separades del cas Gürtel, el TSJ valencià va requerir a Martínez aquesta fiança com a condició per quedar en llibertat fins que la sentència cobri fermesa, ja que alguns dels condemnats han anunciat un recurs al Tribunal Suprem. La sala civil i Penal del TSJ valencià va imposar a la també exalcaldessa de Novelda l' obligació de comparèixer dos dies al mes, la retirada del passaport i la prohibició de sortir del país.

Milagrosa Martínez va ser condemnada a 9 anys de presó pels delictes de prevaricació, malversació i suborn passiu per arreglar contractes de la fira Fitur a favor de la trama Gürtel. Junt a l'exconsellera del PP també van ser condemnats els líders de la trama. Així, el capitost, Francisco Correa, va ser condemnat a 13 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, malversació de fons públics, suborn actiu i tràfic d'influències. Els mateixos delictes, més el de falsedat documental, han estat provats per als seus col·laboradors Pablo Crespo i Álvaro Pérez, 'el Bigotes', delictes pels quals van ser condemnats a 13 anys i 3 mesos, i 12 anys i 3 mesos de presó respectivament.