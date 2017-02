L'exregidora del PP de València que va reconèixer el blanqueig es desdiu al jutjat: "Estava medicada i paranoide"

L'exregidora de Cultura de València María José Alcón ha contradit les seves declaracions anteriors sobre el suposat blanqueig del Partit Popular de València i ha negat davant el Tribunal Superior de Justícia haver conegut l'existència de suposades donacions de 1.000 euros que més tard li eren retornats als regidors i assessors del grup municipal en dos bitllets de 500 euros. Així, Alcón ha assegurat que les converses telefòniques que li van enregistrar reconeixent el blanqueig es van produir quan ella estava medicada i paranoide.

Segons han informat a EFE fonts coneixedores de la seva declaració, Alcón ha negat haver conegut el suposat procés pel qual es van blanquejar fons d'origen, pel que sembla il·lícit, en el si del PP de València. Alcón ha declarat com a testimoni en la causa contra el diputat autonòmic i exregidor del PP de l'Ajuntament de València Miguel Domínguez pel suposat delicte de blanqueig en el grup popular municipal.

L'exregidora ha explicat a la magistrada Pía Calderón que l'enregistrament de la conversa que Alcón va mantenir amb el seu fill i que va ser intervinguda per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, i en la qual suposadament reconeix i explica el procés de blanqueig, v a ser realitzada mentre es trobava ingressada en un sanatori per depressió i intensament medicada.

En el sumari del cas Imelsa, del que es desprèn la peça separada per blanqueig, la UCO reprodueix unes converses gravades a María José Alcón amb el seu fill en les quals, en opinió dels investigadors, queda patent la trama per blanquejar diners.

Assegura Alcón en una conversa gravada a l'abril de 2015: "Jo els havia de fer una transferència legal per blanquejar diners, vaja, corrupció política total (...) i em donaven dos bitllets de cinc-cents".

El seu fill li comenta llavors que no entén com blanquegen els diners i la seva mare li diu: "Ells tenen molt diner negre (...), d'empreses del partit, d'empreses, comissions, corrupcions (...) És uns diners que no poden aflorar".

A continuació l'exedil admet que aquests diners els ha rebut de Mari Carmen (García-Fuster, secretària del grup municipal), i que ella els ha retornat "amb una transferència bancària i es blanqueja".

En una altra conversa, el seu fill pregunta "quants bitllets de cinc-cents tenen ells" (el grup municipal del PP), i la seva mare li respon: "Com tu em vas dir una vegada, i tens més raó que un sant, a aquest país l'única cosa que funciona és la corrupció".

Aquesta conversa, segons ha declarat avui Alcón, es va produir mentre es trobava ingressada per problemes psiquiàtrics i sotmesa a una gran pressió, atès que tots el seu béns havien estat intervinguts. L'exregidora es trobava, segons ha afirmat davant la jutgessa Calderón, " medicada, confosa i paranoide".

Aquesta declaració contradiu totes les anteriors, inclosa la que va realitzar davant els agents de la UCO després de la seva detenció.

Altres fonts del cas consultades per EFE han apuntat la possibilitat que aquest gir a la seva declaració respongui al fet que Alcón ha comparegut avui en qualitat de testimoni, i no d'investigada com anteriorment, i consideren que respon a una estratègia de defensa, atès que hi ha suficients evidències en el sumari que, almenys va participar en l'aportació de 1.000 euros al PP de la ciutat de València.