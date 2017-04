L'incendi d'Énguera ja es troba controlat

Els bombers del Consorci de València han donat per controlat l'incendi que es va declarar ahir cap a les 17:00 hores al terme municipal d'Énguera (Canal de Navarrés) a l'interior de la província de València. De fet, ja anit, el foc va quedar perimetrat i estabilitzat.

A hores d'ara, es mantenen treballant a la zona tres unitats de bombers, tres autobombes i quatre brigades.



Una altra mostra de l'evolució positiva del l'incendi és la retirada ahir, dels tres mitjans aeris mobilitzats només dues hores després de l'inici de les tasques d'extinció.



El foc es va originar per causes que es desconeixen al paratge de les Cases de Benialí, una zona amb abundant massa forestal.



Es tracta del primer incendi d'aquesta primavera, tot just en el que és l'inici de la campanya de lluita contra el foc.