El Llevant retornarà a Primera Divisió un any després

El Llevant retornarà a Primera Divisió després de segellar aquest dissabte el seu ascens matemàtic a la màxima categoria del futbol espanyol gràcies a la seva victòria per 1-0 davant l'Oviedo. Tan sols un equip, el Valladolid, que en la temporada 2006/07 va assolir l'ascens mancant vuit jornades per a la conclusió, va necessitar menys partits que el Llevant, que avui ha certificat l'ascens mancant sis jornades. Aquesta dada demostra la superioritat del conjunt valencià en una temporada en la qual l'equip "granota" no ha abandonat la primera plaça de la classificació des que es va situar al seu capdavant en la quarta jornada del campionat.

De la mà del tècnic Juan Ramón López Muñiz, el Llevant, que va viure el passat estiu una transformació radical amb la sortida de fins a divuit jugadors i l'arribada d'onze, es va mostrar des de l'inici de la lliga com el conjunt més sòlid. Tal com testifiquen les tan sols cinc derrotes que han encaixat els d'Orriols, cap d'elles en el seu propi estadi, on el Llevant tan sols ha cedit tres empats -Getafe, Cadis i Reus- en les divuit trobades disputats en el Ciutat de València.